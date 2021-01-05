Помощник Луческу покинул Динамо: причиной назвал режим Команды
Главный тренер Динамо Мирча Луческу остался без своего ассистента Диего Лонго. Итальянец решил расторгнуть контракт, хотя у него было соглашение еще на 2,5 года.
Информацию о расторжении соглашения с Динамо Диего Лонго подтвердил в комментарии Football.ua.
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По его словам, причиной стало то, что он находился в Киеве без своей семьи, которая осталась в Италии. Сам тренер все время проводил на базе в Киеве.
"Я хотел, чтобы моя семья переехала со мной в Киев. Везде, где я работал, они были со мной. Но даже если бы они переехали в Киев, я бы все равно их не видел. Я проводил все время на тренировочной базе. Я приезжал на базу в 12 дня и уезжал поздно вечером. Учитывая матчи в Лиге чемпионов и чемпионате, у меня были свободны только два часа два дня в неделю. Наш график был очень жесткий и плотный", – рассказал Диего Лонго.
По словам Лонго, о своем решении он сначала предупредил Луческу. Тренер был расстроен таким решением, но согласился.
В Динамо Диего Лонго был ассистентом Мирчи Луческу, исполнял обязанности тренера по физподготовке, а также отвечал за решение проблем футболистов с мышечными повреждениями.
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