Украинские биатлонистки финишировали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира, хотя получили дисквалификацию. Состоялась жеребьевка Кубка Украины по футболу. Сборная Украины по хоккею получила нового тренера. Такими были главные новости спорта в четверг, 4 марта

Скандал с украинскими биатлонистками

Женская сборная Украины по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе в чешском Нове-Место. Но больше всего запомнился не результат украинок, а ситуация с их дисквалификацией. Все из-за передачи эстафеты от Юлии Джими к Анастасии Меркушиной. Стюарды решили, что она прошла вне необходимого коридора, и после гонки дисквалифицировали нашу команду.

Но украинская сборная успела подать протест, а их поддержали. Поэтому нам вернули четвертое место.

Но украинкам все равно досталось. Они получили множество оскорбительных комментариев в соцсетях. Один из таких выложила Анастасия Меркушина.

Вадим Шахрайчук – новый тренер сборной Украины по хоккею

Сборная Украины по хоккею получила нового наставника. Им стал Вадим Шахрайчук. Константин Симчук стал его помощником.

Свитолина вылетела с турнира в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина 4 марта покинула турнир WTA в Дохе (Катар). В 1/4 финала она уступила бывшей первой ракетке мира Виктории Азаренко из Белоруссии.

Результаты жеребьевки Кубка Украины по футболу

Определились пары, которые сыграют в полуфинале Кубка Украины

Агробизнес – Динамо

Александрия – Заря

Базовая дата матчей – 21 апреля. Агробизнес, скорее всего, сыграет против Динамо в Тернополе.

Ломаченко готов драться с Хейни

Украинский боксер Василий Ломаченко готов вернуться на ринг уже весной 2021 года. Украинец принял вызов обладателя титула WBC Девина Хейни.

Боксеры провели словесную перепалку в соцсети. Девин Хейни воспользовался случаем и предложил Василию Ломаченко провести бой уже в 2021 году. На такое предложение украинец дал положительный ответ.

Три города могут потерять право принимать Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу-2020 может не состояться в 12 различных городах, как планировалось ранее. Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия) и Глазго (Шотландия) могут потерять право принять Евро-2020. Все потому, что они не могут гарантировать присутствие болельщиков на трибунах.

Российский флаг в Формуле-1

Команда Формулы-1 Haas представила новый болид на сезон-2021. Ливрея болида Haas выполнена с символикой российского флага.

Напомним, именно за эту команду будет выступать россиянин Никита Мазепина. А его отец Дмитрий Мазепин – российский олигарх, владеющий компанией Uralkali, которая и стала спонсором команды. С 2021 официальное название американской команды – Uralkali Haas F1 Team.