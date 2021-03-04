Женская сборная Украины по биатлону попала в не очень приятную ситуацию во время эстафеты на этапе Кубка мира. А уже после этого биатлонисткам "досталось" и от болельщиков.

Что произошло

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место в четверг, 4 февраля, состоялась женская эстафета. Во время передачи эстафеты от Юлии Джими к Анастасии Меркушиной, Украина могла получить дисквалификацию. Все потому, что стюарды решили, что эстафета была передана не в рамках необходимого коридора. И к концу гонки украинки ехали с соответствующей отметкой о возможной дисквалификации.

Несмотря на это, Украинская показали четвертый результат. Сама Меркушина "заработала" около штрафа.

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После финиша Украине сначала зачислили четвертый результат. Затем нашу команду дисквалифицировали. Но после подачи протеста, нам таки вернули четвертое место. Протест мы мотивировали тем, что прикосновение к примеру Анастасии Меркушиной Юлия Джима провела в пределах коридора передачи эстафеты.

Хейт в соцсетях

И немало украинских болельщиков поспешили "вылить" свою злость на биатлонисток за такой результат. Скрин одного из таких сообщений выложила Анастасия Меркушина на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня я поняла одну вещь! Команда это не только победы, а и поддержка в трудном положении! И в этом мы сегодня были лучшие, но когда пишут болельщики такое", – подписала Меркушина скрин с сообщением.



Скрин сообщения Анастасии Меркушиной / фейсбук Анастасии Меркушиной