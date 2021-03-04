Бильбао, Дублин и Глазго рискуют потерять право проведения Евро-2020
Чемпионат Европы по футболу-2020 может не состояться в 12 различных городах, как планировалось ранее. Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия) и Глазго (Шотландия) могут потерять право принять Евро-2020.
Источник:APNews
Почему города могут потерять право на Евро-2020
УЕФА рассматривает лишение Бильбао, Дублина и Глазго права проводить матчи Евро-2020 из-за того, что они не могут гарантировать присутствие болельщиков на трибунах.
Это важно Великобритания официально готова принять больше матчей Евро-2020
В УЕФА хотят, чтобы стадионы во время матчей Евро-2020 были заполнены минимум на 50%.
Следовательно, УЕФА готов исключить те города, которые не могут гарантировать значительное количество зрителей, учитывая ожидаемое ослабление пандемии COVID-19 до июня.
Как информирует BBC, Ирландия и Шотландия до сих пор не предоставили УЕФА никаких гарантий относительно допуска болельщиков на стадионы. В Дублине и Глазго должны состояться по 4 матчей Евро-2020.
По информации BBC, в Дублине и Глазго сейчас ситуация с допуском болельщиков на стадионы "очень плохая".
Великобритания готова принять больше матчей
- Правительство Великобритании заявило, что Соединенное Королевство готово принять дополнительные матчи чемпионата Европы.
- Предварительно в Лондоне должны состояться 7 матчей Евро-2020. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что Великобритания готова взять на себя организацию большего количества поединков.
Евро-2020 должно стартовать 11 июня в Риме матчем Турция – Италия. Турнир должен пройти в 12 городах Европы:
- Рим
- Баку
- Санкт-Петербург
- Копенгаген
- Амстердам
- Бухарест
- Лондон
- Глазго
- Бильбао
- Дублин
- Мюнхен
- Будапешт.
Политика УЕФА относительно вероятного возвращения билетов на Евро-2020 / Иллюстрация 24 канала
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