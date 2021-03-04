Чемпионат Европы по футболу-2020 может не состояться в 12 различных городах, как планировалось ранее. Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия) и Глазго (Шотландия) могут потерять право принять Евро-2020.

Почему города могут потерять право на Евро-2020

УЕФА рассматривает лишение Бильбао, Дублина и Глазго права проводить матчи Евро-2020 из-за того, что они не могут гарантировать присутствие болельщиков на трибунах.

Это важно Великобритания официально готова принять больше матчей Евро-2020

В УЕФА хотят, чтобы стадионы во время матчей Евро-2020 были заполнены минимум на 50%.

Следовательно, УЕФА готов исключить те города, которые не могут гарантировать значительное количество зрителей, учитывая ожидаемое ослабление пандемии COVID-19 до июня.

Как информирует BBC, Ирландия и Шотландия до сих пор не предоставили УЕФА никаких гарантий относительно допуска болельщиков на стадионы. В Дублине и Глазго должны состояться по 4 матчей Евро-2020.

По информации BBC, в Дублине и Глазго сейчас ситуация с допуском болельщиков на стадионы "очень плохая".

Великобритания готова принять больше матчей

Правительство Великобритании заявило, что Соединенное Королевство готово принять дополнительные матчи чемпионата Европы.

Предварительно в Лондоне должны состояться 7 матчей Евро-2020. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что Великобритания готова взять на себя организацию большего количества поединков.

Евро-2020 должно стартовать 11 июня в Риме матчем Турция – Италия. Турнир должен пройти в 12 городах Европы:

Рим

Баку

Санкт-Петербург

Копенгаген

Амстердам

Бухарест

Лондон

Глазго

Бильбао

Дублин

Мюнхен

Будапешт.



Политика УЕФА относительно вероятного возвращения билетов на Евро-2020 / Иллюстрация 24 канала