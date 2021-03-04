Команда Формулы-1 Haas представила новый болид на сезон-2021. Ливрея болида Haas выполнена с символикой, которая очень напоминает российский флаг.

Болид в символике России

Американская команда Haas в четверг, 4 марта, показала первые фотографии болида на сезон-2021.

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На переднем антикрыле и кузове болида использована символика, которая напоминает флаг России – белый, синий и красный цвета.

Российская символика запрещена в Формуле-1

Российская символика, в частности гимн и флаг, запрещены на 2 года из-за допинг-скандала вокруг России.

Как известно, в декабре 2019 года WADA на 4 года лишила Россию права участвовать в международных соревнованиях.

Все потому, что независимые эксперты установили, что в базу Московской антидопинговой лаборатории вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Россия подала апелляцию в CAS, где 17 декабря 2020 года решили отстранить россиян на два года, сократив дисквалификацию.

Таким образом, флаг России и гимн запрещено использовать на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

С 2021 года официальное название американской команды Формулы-1 – Uralkali Haas F1 Team. "Уралкалий" – российская компания, которая является крупнейшим производителем в мире калийных удобрений.

В рамках соглашения "Уралкалий" и Haas пилотом команды стал россиянин Никита Мазепин. Он является сыном топ-менеджера "Уралкалий". Второй пилот команды – сын легендарного Михаэля Шумахера – Мик.