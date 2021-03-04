В чешском Нове-Место в четверг, 4 февраля, стартовал 8 этап Кубка мира по биатлону. Первой в программе Кубка мира в Чехии была женская эстафета. Победу одержала сборная Швеции. Сборную Украины после гонки дисквалифицировали.

Результаты гонки

1. Швеция

2. Беларусь

3. Франция

4. Сборная Украина дисквалифицирована

К теме Кубок мира по биатлону-2020/2021: онлайн-трансляция

Ход эстафеты

По итогам первого этапа в лидеры вышла сборная Норвегии, вслед за которой шла Австрия и Украина. Первое и 10 место разделяли уже более 20 секунд.

Украинка Дарья Блашко использовала 2 огневых рубежа и находилась в борьбе.

По итогам второго этапа в отрыв ушли сборные Норвегии и Франции, идеально прошедшие два огневых рубежа. Вслед за ними шли представительницы Беларуси и Украины с отставанием в 20 секунд.

Наша биатлонистка Юлия Джима на двух огневых рубежах использовала 3 запасных патрона.

Первая стрельба третьего этапа позволила сборной Норвегии увеличить отрыв до 30 секунд. Из-за проблем со стрельбой выбыли из топ-3 Франция и Украина. Наша Анастасия Меркушина "заработала" штрафной круг и проигрывала Норвегии уже 1 минуту.

После стрельбы стоя норвежка Ида Лин потеряла лидерство из-за штрафного круг. В лидеры вышла Швеция, Италия и США. На этот раз Меркушина использовала один запасной патрон и вернула Украину в борьбу за подиум.

Во время этапа Меркушиной напротив фамилии украинки на официальном сайте biathlonresults.com появилось "звездочка". Это означало, что Украина, вероятно, нарушила какое-то из правил и может получить штраф. Несмотря на это Украина продолжила эстафету.

На последнем этапе борьба за победу развернулась между Швецией и Италией. Впрочем, Беларусь и США старались не отставать.

Украинка Елена Пидгрушная отработала с одним запасным патроном и подняла Украину на 7 место. К сожалению, отставание от призовых мест было критическое для Украины.

На финальной стрельбе лучше всего отработала белоруска Елена Кручинкина и шведка Эльвира Эберг. Они и разыграли "золото" эстафеты. Победу одержала представительница Швеции, оставив Круйко "серебро".

А борьба за "бронзу" и впрямь была жарче. После стрельба США выигрывали всего 6 секунд у Украины и еще меньше у Франции и Италии. Эту борьбу выиграла француженка Жулия Симон. Елена Пидгрушная пересекла финишную линию на 4 месте.

Сборную Украины дисквалифицировали

После гонки стало известно, что сборную Украины дисквалифицировали. Украинка получила дисквалификацию за передачу эстафеты вне зоны.

Вероятно, ошибка была допущена во время передачи эстафеты от Джимы к Меркушиной.



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