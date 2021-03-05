Українські біатлоністки фінішували четвертими в естафеті на етапі Кубка світу, хоча отримали дискваліфікацію. Відбулося жеребкування Кубка України з футболу. Збірна України з хокею отримала нового тренера. Такими були головні новини спорту в четвер, 4 березня

Скандал з українськими біатлоністками

Жіноча збірна України з біатлону посіла четверте місце в естафеті на етапі в чеському Нове-Мєсто. Але найбільше запам'ятався не результат українок, а ситуація з їх дискваліфікацією. Все через передачу естафети від Юлії Джими до Анастасії Меркушиної. Стюарди вирішили, що вона відбулася поза необхідним коридором, і після гонки дискваліфікували нашу команду.

Але українська збірна встигла подати протест, а їх підтримали. Тож нам повернули четверте місце.

Та українкам все одно дісталося. Вони отримали чимало образливих коментарів в соцмережах. Один з таких виклала Анастасія Меркушина.

Вадим Шахрайчук – новий тренер збірної України з хокею

Збірна України з хокею отримала нового наставника. Ним став Вадим Шахрайчук. Костянтин Сімчук став його помічником.

Світоліна вилетіла з турніру в Досі

Українська тенісистка Еліна Світоліна 4 березня покинула турнірі WTA у Досі (Катар). В 1/4 фіналу вона поступилася колишній першій ракетці світу Вікторії Азаренко з Білорусі.

Результати жеребкування Кубка України з футболу

Визначилися пари, які зіграють у півфіналі Кубка України

Агробізнес – Динамо

Олександрія – Зоря

Базова дата матчів – 21 квітня. Агробізнес, скоріш за все, зіграє проти Динамо в Тернополі.

Ломаченко готовий битися з Хейні

Український боксер Василь Ломаченко готовий повернутись на ринг вже весною 2021 року. Українець прийняв виклик володаря титулу WBC Девіна Хейні.

Боксери провели словесну перепалку у соцмережі. Девін Хейні скористався нагодою та запропонував Василю Ломаченку провести бій вже цього 2021 року. На таку пропозицію українець дав позитивну відповідь.

Три міста можуть втратити право приймати Євро-2020

Чемпіонат Європи з футболу-2020 може не відбутися у 12 різних містах, як планувалося раніше. Більбао (Іспанія), Дублін (Ірландія) та Глазго (Шотландія) можуть втрати право прийняти Євро-2020. Все через те, що вони не можуть гарантувати присутність вболівальників на трибунах.

Російський прапор у Формулі-1

Команда Формули-1 Haas представила новий болід на сезон-2021. Ліврея боліду Haas виконана із символікою російського прапора.

Нагадаємо, саме за цю команду виступатиме росіянин Микита Мазепін. А його батько Дмитро Мазепін – російський олігарх, який володіє компанією Uralkali, яка й стала спонсором команди. З 2021 року офіційна назва американської команди – Uralkali Haas F1 Team.