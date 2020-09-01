Киевское "Динамо" получило соперника в квалификации Лиги чемпионов. "Колос" тоже узнал с кем и когда сыграет в квалификации Лиги Европы. Юрий Вернидуб покинул белорусский "Шахтер". Его может заменить другой украинец Роман Григорчук. Таковы были главные новости спорта 31 августа

Соперник "Динамо" в Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. В первом турнире выступит "Динамо", во втором – "Колос".

Киевлянам в соперники выпал "АЗ Алкмаар" из Нидерландов. Матч состоится 15 или 16 сентября в Киеве.

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Если "Динамо" пройдет этот этап, то в раунде плей-офф точно сыграет с победителем пары "Гент (Бельгия) – "Рапид" (Австрия). Однако официально об этом будет сообщено лишь во вторник, 1 сентября, когда состоится жеребьевка. Причина в том, что "Динамо" при жеребьевке будет среди сеяных. Как и "Бенфика" (или ПАОК, если одолеет португальский клуб). Среди несеянных – российский "Краснодар" и победитель пары "Гент" – "Рапид". Поскольку украинские и российские клубы продолжают разводить при жеребьевке, то "Динамо" не может сыграть против "Краснодара".

Напомним, за бельгийскую команду выступают сразу трое украинцев – Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук.

С результатами жеребьевки квалификации Лиги чемпионов и остальных пар можно ознакомиться по ссылке.

"Колос" отправляется в Грецию

"Колос" же дебютный матч в еврокубках сыграет против греческого "Ариса". Матч состоится 17 сентября в Салониках.

Вернидуб покинул "Шахтер". Солигорский

Юрий Вернидуб покинул солигорский "Шахтер". Сделал это украинский тренер на следующий день после того, как его команда вышла в 1/8 финала кубка Беларуси. А в чемпионате команда идет на первом месте. Официально – по семейным обстоятельствам.

Вместо Вернидуба "Шахтер" может возглавить другой украинец – Роман Григорчук. Его последним клубом была казахстанская "Астана". И по сообщению СМИ, именно "Астану" может возглавить Вернидуб.

Выступление украинок на US Open

Украинские теннисистки начали выступление на US Open. Каждая выступила по разному.

Первой сыграла Ангелина Калинина. Ее соперницей была третья ракетка мира и первая сеяная на турнире Каролина Плишкова. Чешка победила 2:0.

Зато во второй раунд турнира пробилась Марта Костюк. Она более чем уверенно победила россиянку Дарью Касаткину.