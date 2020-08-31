Украинский тренер Юрий Вернидуб неожиданно покинул тренерский мостик белорусского клуба "Шахтер" Солигорский. Вернидуб принял решение подать в отставку со своего поста по собственному желанию.

Как сообщает сайт "Шахтера", Юрий Вернидуб принял решение подать в отставку в связи с семейными обстоятельствами.

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Вместе с Вернидубом "Шахтер" покидают и его помощники: Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко.

Белорусский клуб уже начал поиски нового главного тренера.

Юрий Вернидуб покинул «Шахтер»

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Главный тренер нашей команды Юрий Вернидуб принял решение подать в отставку со своего поста по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Клуб удовлетворил запрос тренера и приступил к поиску нового наставника. pic.twitter.com/u10DPPQR5u — ФК Шахтер Солигорск (@fcshakhterby) August 31, 2020

Что известно о Вернидубе в "Шахтере"?

54-летний тренер возглавил белорусский клуб 10 ноября 2019 года. Контракт экс-тренер "Зари" подписал до конца 2022 года.

После 22 туров чемпионата Беларуси сезона-2020 "Шахтер" во главе с Вернибудом возглавлял турнирную таблицу. Команда набрала 43 очка.

Зато "Шахтер" вылетел из Лиги Европы. В первом квалификационном раунде белорусы проиграли "Сфинтулу" (Молдова).

Карьера Вернидуба тренера

Ранее наставник работал в луганской "Заре", которую в сезоне 2013/14 вывел в Лигу Европы, а в сезоне 2015/16 клуб дошел до финала Кубка Украины, где проиграл лишь донецкому "Шахтеру" (0:2).

Вернидуб тренировал команду из Луганска восемь сезонов. В 2017 году привел "Зарю" к первой в истории бронзе в УПЛ.

Первым клубом Вернидуба в тренерской карьере стал запорожский "Металлург". Сперва он работал помощником в тренерском штабе, а затем стал исполняющим обязанности главного тренера.