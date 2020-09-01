Київське "Динамо" отримало суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів. "Колос" теж дізнався з ким і коли зіграє у кваліфікації Ліги Європи. Юрій Вернидуб покинув білоруський "Шахтар". Його може замінити інший українець Роман Григорчук. Такими були головні новини спорту 31 серпня

Суперник "Динамо" в Лізі чемпіонів

Відбулося жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи. У першому турнірі виступить "Динамо", у другому – "Колос".

Киянам в суперники випав "АЗ Алкмаар" з Нідерландів. Матч відбудеться 15 або 16 вересня в Києві.

До теми: Поділили перше місце з "Аяксом" та дорожчі за "Динамо": що відомо про "АЗ Алкмаар"

Якщо "Динамо" пройде цей етап, то у раунді плей-офф точно зіграє з переможцем пари "Гент (Бельгія) – "Рапід" (Австрія). Однак офіційно про це буде повідомлено лише у вівторок, 1 вересня, коли відбудеться жеребкування. Причина в тому, що "Динамо" при жеребкуванні буде серед сіяних. Як і "Бенфіка" (або ПАОК, якщо здолає португальський клуб). Серед несіяних – російський "Краснодар" та переможець пари "Гент" – "Рапід". Оскільки українські та російські клуби й надалі продовжують розводити при жеребкуванні, то "Динамо" не може зіграти проти "Краснодару".

Нагадаємо, за бельгійську команду виступають одразу троє українців – Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук.

З результатами жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів та рештою пар можна ознайомитися за посиланням.

"Колос" відправляється до Греції

"Колос" же дебютний матч в єврокубках зіграє проти грецького "Аріса". Матч відбудеться 17 вересня в Салоніках.

Вернидуб покинув "Шахтар". Солігорський

Юрій Вернидуб покинув солігорський "Шахтар". Зробив це український тренер на наступний день після того, як його команда вийшла в 1/8 фіналу кубка Білорусі. А в чемпіонаті команда йде на першому місці. Офіційно – за сімейними обставинами.

Замість Вернидуба "Шахтар" може очолити інший українець – Роман Григорчук. Його останнім клубом була казахстанська "Астана". І за повідомленням ЗМІ, саме "Астану" може очолити Вернидуб.

Виступ українок на US Open

Українські тенісистки розпочали виступ на US Open. Кожна виступила по різному.

Першою зіграла Ангеліна Калініна. Її суперницею була третя ракетка світу та перша сіяна на турнірі Кароліна Плішкова. Чешка перемогла 2:0.

Натомість у другий раунд турніру пробилася Марта Костюк. Вона більш ніж впевнено перемогла росіянку Дарію Касаткіну.