Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В нем сыграют 16 команд, среди которых и киевское "Динамо". А также еще три команды, где выступают украинцы.

Квалификация была разделена на две части. В одной между собой сыграют чемпионы своих стран. Таких команд 10. Еще шесть команд – это представители лиг, среди которых и киевское "Динамо".

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Кроме киевского "Динамо", на этой стадии сыграют и команды, где выступают украинцы – "Ференцварош" Игоря Харатина и Александра Зубкова, который тренирует Сергей Ребров. За брестское "Динамо" выступают Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок. Еще три украинца выступают в "Генте" – Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук

Путь чемпионов

Ференцварош (Венгрия) – Динамо (Загреб, Хорватия)

Карабах (Азербайджан) – Мольде (Норвегия)

Омония (Кипр) – Црвена Звезда (Сербия)

Мидюланд (Дания) – Янг Бойз (Швейцария)

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) – Динамо (Брест, Беларусь)

Путь представителей

ПАОК (Греция) – Бенфика (Португалия)

Динамо (Киев, Украина) – АЗ Алкмар (Нидерланды)

– АЗ Алкмар (Нидерланды) Гент (Бельгия) – Рапид (Вена)

Матчи состоятся 15 и 16 сентября. Первыми указаны команды, которые сыграют матчи дома. Победители пар сыграют в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.