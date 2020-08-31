Киевское "Динамо" начнет выступление в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Соперником киевлян стал нидерландский клуб АЗ Алкмар. Подробнее о АЗ – читайте в материале Спорт 24.

"Динамо" и АЗ встретятся в третий раз в своей истории, пишет 24 канал. Предыдущая встреча команд состоялась на групповом этапе Лиги Европы сезона 2010/2011. Тогда матч в Нидерландах завершился победой киевлян со счетом 2:1. Игра в Киеве также была в пользу "Динамо" – 2:0.

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АЗ: паспорт клуба

Прозвища: "сырные фермеры", "красно-белые"

Основание: 1967 год

Президент: Рене Нелиссен

Главный тренер: Арне Слот

Рейтинг: 83-е место УЕФА

Предыдущий сезон

Соперником "Динамо" вполне мог стать "Аякс", который в 2018 году выбил киевлян из плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. Виной тому – все та же пандемия COVID-19.

Нидерланды поспешили досрочно завершить чемпионат, как Франция и Бельгия. Если французы и бельгийцы определили чемпиона, то в Нидерландах отказались вручать трофей.

До остановки Эредивизии было сыграно 25 туров, в которых "Аякс" и АЗ набрали по 56 очков. Впрочем, амстердамцы опережали соперника по дополнительным показателям.

Таким образом, "Аякс" остался на первом месте и попал в групповой этап Лиги чемпионов напрямую. А вот АЗ приходится проходить квалификацию.

Достижения клуба

Успех сопутствовал клубу в течение 70-х и 80-х годов. В 1978 году АЗ завоевал свой первый трофей – Кубок Нидерландов. В 1981 году команде удалось сделать "золотой дубль". Тогда же в 1981-м году в АЗ началась европейская история – "красно-белым" удалось дойти до финала Кубка УЕФА, в котором команда в двухматчевом противостоянии уступила английскому "Ипсвичу".

90-е стали тяжелыми годами в истории клуба. Упав в первый дивизион, АЗ дважды становился его чемпионом (в 1996-м и 1998-м годах). Возвращение АЗ в элиту голландского футбола в конце 90-х годов ознаменовало эпоху возрождения клуба. Это произошло во многом благодаря новому владельцу команды – бизнесмену Дирку Схерингу.

В конце 2002 года на пост главного тренера был приглашен голландский специалист из амстердамского "Аякса" – Ко Адриансе, которому удалось вернуть команду на вершину. В сезоне 2004/05 годов команда заняла 3-е место в высшем дивизионе, а также добралась до полуфинала Кубка УЕФА, выбив на пути донецкий "Шахтер".

В 2005 году Адриансе покинул Нидерланды, став главным тренером "Порту", а на его место пришел легендарный Луи ван Гал. В первом же сезоне 2005/06 годов под его руководством АЗ занял второе место в турнирной таблице.

В следующем сезоне "красно-белые" вновь заняли третье место, однако через год алкмарцы неожиданно оказался на 11-й позиции в турнирной таблице. Но уже в сезоне 2008/09 года АЗ второй раз в своей истории завоевал золото национального первенства.

Детали стартового состава

У АЗ очень молодой состав, что характерно нидерландским клубам. Средний возраст команды составляет 23,6 года. Средний возраст "Динамо" – 24,7.

Вместе с тем, АЗ имеет и более дорогой стартовый состав. По данным Transfermarkt, стоимость нидерландцев составляет 117 миллионов евро. Состав "Динамо" оценивается в 82 миллиона евро.

Самыми дорогими игроками АЗ оказались сразу два атакующих футболиста. 21-летний Кэлвин Стенгс и, младший на два года, Майрон Боада оцениваются в 18 миллионов евро.

Ц "Динамо" самый дорогой Виктор Цыганков – 16 миллионов евро.

АЗ и Украина

В прошлом году АЗ уже встречался с представителем Украины. В третьем раунде квалификации Лиги Европы голландцы победили "Мариуполь". АЗ в ответной игре победил "азовцев" со счетом 4:0.

АЗ – Мариуполь видеообзор матча