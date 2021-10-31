Украина отделалась легким испугом после допинг-скандала

Президент WADA (Всемирного антидопингового агентства) Витольд Банька рассказал о расследовании Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ), во время которого были выявлены факты нарушения ведомством статей всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов тестирования.

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Международным агентством будут предложены корректирующие меры, которые необходимо будет выполнить. В противном случае Украину ждут серьезные последствия.

"Отчет лежит на моем столе. Он показал серьезное нарушение правил (со стороны Национального антидопингового центра Украины), начиная с 2012 года. Возможно, если бы агентство соблюдало правила, ряд спортсменов из сборной Украины пропустил бы Олимпийские игры из-за отсутствия необходимого количества тестов.

WADA ждет рекомендации нашего Комитета касательно соответствия, окончательное решение примет исполнительный комитет. Украине будут предложены корректирующие меры. В случае, если они не будут реализовываться, украинское агентство ждут серьезные последствия", – заявил Банька.

Украина попала в допинг-скандал: что известно

В расследовании WADA "Геркулес" говорится, что Национальный антидопинговый центр Украины с 2012 года мог заранее сообщать спортсменам о сборе допинг-проб. Это нарушение международных стандартов.

НАДЦУ подозревают в том, что в 2021 году центр предоставил ложную информацию о по меньшей мере шести допинг-пробах.

Одним из нарушений стало то, что в НАДЦУ некоторые пробы, взятые в соревновательный период, подписывали как взятые во внесоревновательный период. Такие пробы проверяются на меньшее количество запрещенных веществ.

Футболист сборной Украины Бутко спровоцировал гомофобный скандал

Австралиец Джошуа Кавалло стал первым открытым геем в современном футболе. Он получил слова поддержки как от многих клубов, так и от футболистов. Но оказались и те, кто проявил свою гомофобию. В их числе и Богдан Бутко.

Все началось с поста в инстаграме спортивного издания Tribuna.com. Там опубликовали фотографии самого Кавалло и его слова о том, что он гей.

В комментарии под этим постом футболист Богдан Бутко опубликовал три смайла "фейспалм". Когда у него спросили, что он имел в виду, он начал писать гомофобные заявления. Одному из комментаторов Бутко посоветовал съездить к Кавалло, где тот его "оприходует", а также "обрадовался", что у него "хотя бы дно не пробито".

А когда ему написали, что за такие гомофобные высказывания должно быть стыдно, Бутко заявил, что стыдно должно быть другим футболистам, выступающим с Кавалло.

"Стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку. Если вы поддерживаете это, то я никак нет. Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят? Самое главное, что они уже размножаются, а судить его по каким-то личным качествам я не буду и не хочу, поскольку я его не знаю лично", – написал Бутко.

Богдану Бутко 30 лет. Он воспитанник донецкого Шахтера. Его контракт с клубом продолжался с 2008 по 2021 год. Однако за это время за Шахтер сыграл всего 45 матчей. Большинство времени провел в арендах – Волынь и Ильичевец в Украине, российский Амкар (перешел туда в начале 2015 года, когда уже шла война на Донбассе), польский Лех и турецкий Эрзурумспор.

Выступал за сборную Украины – 33 матча с 2011 по 2019 год.

С лета 2021 находится без клуба в статусе свободного агента.

Костюк досадно уступила Халеп в полуфинале турнира в Румынии

Украинская теннисистка Марта Костюк уступила в полуфинале турнира в румынской Клуж-Напоке. Ее обыграла хозяйка соревнований Симона Халеп.

Равной борьбы в этом матче не было. Через 63 минуты, которые теннисистки провели на корте, украинка сумела выиграть только один гейм. Халеп осуществила шесть брейков. При этом, в последнем гейме в матче Халеп смогла оформить брейк лишь с четвертой попытки.

Стоит добавить, что во время матча Костюк обращалась за помощью к медикам из-за проблемы с бедром.

Это второй матч между теннисистками за месяц. 8 октября они сыграли между собой на турнире в американском Индиан-Уэллсе. Тогда тоже победила румынская теннисистка.

Манчестер Юнайтед реабилитировался в АПЛ, разгромив Тоттенхэм

В рамках 10-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм на своем поле уступил Манчестер Юнайтед. Поединок завершился победой "красных дьяволов" 0:3.

"Красные дьяволы" хотели реабилитироваться после поражения 0:5 от Ливерпуля в прошлом туре АПЛ. Ну а "шпоры" в свою очередь претендовали на топ-4 АПЛ в случае победы в этом поединке.

В первом тайме форвард МЮ Криштиану Роналду открыл счет на 39-й минуте. Во втором тайме Кавани забил второй гол в матче на 64-й минуте. Точку в матче поставил Рашфорд на 87-й минуте.