Равной борьбы в этом матче не было. За 63 минуты, которые теннисистки провели на корте, украинка сумела выиграть лишь один гейм.

Вот так Рафаэль Надаль сыграл в теннис с 97-летним украинским рекордсменом: фото и видео

Зато Халеп совершила шесть брейков. При этом что в последнем гейме в матче Халеп смогла оформить брейк лишь с четвертой попытки.

Стоит добавить, что во время матча Костюк обращалась за помощью к медикам из-за проблемы с бедром.

Марта Костюк – Симона Халеп 0:2 (0:6, 1:6)

Стоит добавить, что это второй матч между теннисистками за месяц. 8 октября они сыграли между собой на турнире в американском Индиан-Уэллсе. Тогда тоже победила румынская теннисистка.