Все началось с поста в инстаграме спортивного издания Tribuna.com. Там опубликовали фотографии самого Кавалло и его слова о том, что он гей.

Подробнее Публично заявляю о том, что я гей, – известный австралийский футболист сделал откровенное признание

В комментарии под этим постом футболист Богдан Бутко опубликовал три смайла "фейспалм". Когда у него спросили, что он имел в виду, он начал писать гомофобные комментарии. Одному из комментаторов Бутко посоветовал съездить в Кавалло, где тот его "оприходует", а также "порадовался", что у него "хотя бы дно не пробито".

А когда ему написали, что за такие гомофобные высказывания должно быть стыдно, Бутко заявил, что стыдно должно быть другим футболистам, выступающим с Кавалло.

"Стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку. Если вы поддерживаете это, то я никак нет. Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят? Самое главное, что они уже размножаются, а судить его по каким-то личным качествам я не буду и не хочу, поскольку я его не знаю лично", – написал Бутко.

Стоит отметить, что гомофобные заявления футболиста получили большое количество лайков и одобрительных отзывов от других пользователей.

К теме Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет

Аргументы других участников дискуссии, что такие высказывания – это гомофобия, не имели никакого влияния.

"Я не удивлен, что 50% геев еще, скорее всего, и педофилы", – убежден Бутко.

Після цього він опублікував сторіс в інстаграм, де ще раз висловив свою гомофобську позицію.

Правда, впоследствии в комментарии изданию FanDay на вопрос о том, пожал ли бы он лично руку футболисту-гею, Бутко уже не был таким категоричным.

"Если бы он был хорошим человеком, и я его знал лично, возможно бы и пожал. Но мне было бы неприятно общаться с ним. Как ни крути, я геев не воспринимаю", – заявил Бутко.