Международным агентством будут предложены корректирующие меры, которые необходимо будет выполнить. В противном случае Украину ждут серьезные последствия.
К слову Украина может повторить путь России в допинговом скандале, – спортивный юрист
"Отчет лежит на моем столе. Он показал серьезное нарушение правил (со стороны Национального антидопингового центра Украины), начиная с 2012 года. Возможно, если бы агентство соблюдало правила, ряд спортсменов из сборной Украины пропустил бы Олимпийские игры из-за отсутствия необходимого количества тестов.
ВАДА ждет рекомендации нашего Комитета по соответствию, окончательное решение примет исполнительный комитет. Украине будут предложены корректирующие меры. В случае, если они не будут реализовываться, украинское агентство ждут серьезные последствия", – заявил Банька.
Украина попала в допинг-скандал: что известно
- В расследовании WADA "Геркулес" говорится, что Национальный антидопинговый центр Украины с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сбор допинг-проб. Это нарушение международных стандартов.
- НАДЦУ подозревают в том, что в 2021 году центр подал ложную информацию о по меньшей мере шести допинг-пробах.
- Одним из нарушений стало то, что в НАДЦ некоторые пробы, взятые в соревновательный период, подписывали как таковые, которые взяты во внесоревновательный период. Такие пробы проверяются на меньшее количество запрещенных веществ.