Международным агентством будут предложены корректирующие меры, которые необходимо будет выполнить. В противном случае Украину ждут серьезные последствия.

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"Отчет лежит на моем столе. Он показал серьезное нарушение правил (со стороны Национального антидопингового центра Украины), начиная с 2012 года. Возможно, если бы агентство соблюдало правила, ряд спортсменов из сборной Украины пропустил бы Олимпийские игры из-за отсутствия необходимого количества тестов.

ВАДА ждет рекомендации нашего Комитета по соответствию, окончательное решение примет исполнительный комитет. Украине будут предложены корректирующие меры. В случае, если они не будут реализовываться, украинское агентство ждут серьезные последствия", – заявил Банька.

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