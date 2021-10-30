Мариуполь – Динамо 2:3

Голы: Мишнев, 4 (пен), Клименко, 90+1 – Сидорчук, 5, 68, Шапаренко, 29

Мариуполь и Динамо сыграли между собой в 1/8 финала Кубка Украины 27 октября. Тогда победили гости, дважды забив в первом тайме. В конце встречи Очеретько сократил отставание в счете, но даже сравнять счет азовцам не удалось.

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30 октября обе команды ожидал матч чемпионата. Поэтому Динамо не возвращалось после первой игры в Киев, готовясь в Мариуполе.

И уже в начале встречи обе команды порадовали своих болельщиков. Поначалу хозяева поля заработали право на пенальти. Хотя для его назначения арбитру пришлось воспользоваться VAR, чтобы убедиться, сыграл ли Сидорчук рукой в ​​своей штрафной. Нарушение было, и пенальти-гол забил Мышнев.

Но уже через минуту Сидорчук исправился за свою ошибку – пушечным ударом метров с 30 он забил в нижний угол ворот. Пас под удар ему отдал Шапаренко.

А уже в середине первого тайма гол Шапаренко вывел Динамо вперед в этом матче. После прострела с фланга от Де Пены пробивал Цыганков, но попал в штангу. Турбаевский неудачно сыграл в собственной штрафной и Шапаренко первым оказался на добивании, отправив мяч в ворота.

Уже через мгновение штанга спасла Динамо от пропущенного гола.

Во втором тайме "Динамо" старалось больше контролировать игру. Хозяева поля отвечали на это острыми контрвыпадами. Так что опасные моменты возникали у обеих ворот. Но ударам не хватало точности.

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Зато точным оказался еще один пушечный выстрел, который нанес Сидорчук. Правда, на этот раз он пробил в верхний угол ворот. И снова Турбаевский не смог выручить свою команду.

Динамо могло спокойно доводить матч до победы. На первой же компенсированной минуте защитники сыграли небрежно у собственных ворот, и Клименко один гол отквитал, сократив отставание в счете до минимума. Поэтому концовка матч показалась довольно нервной для обеих команд.

Но забить третий гол в этом матче хозяевам не удалось. Мариуполь потерпел 11-е поражение в этом сезоне УПЛ и остался на дне турнирной таблицы. Динамо же осталось первым.

Видеообзор матча Мариуполь – Динамо