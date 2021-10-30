Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: 0:3

Голы: Роналду, 39, Кавани, 64, Рашфорд, 86

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"Красные дьяволы" хотели реабилитироваться после поражения 0:5 от Ливерпуля в прошлом туре АПЛ. Ну а "шпоры" в свою очередь претендовали на топ-4 АПЛ в случае победы в этом поединке.

В первом тайме форвард МЮ Криштиану Роналду открыл счет на 39-й минуте. Во втором тайме Кавани забил второй гол в матче на 64-й минуте. Точку в матче поставил Рашфорд на 87-й минуте.

Манчестер Юнайтед прервал серию из четырех матчей без побед в чемпионате, поднявшись на пятую строчку АПЛ и имея в своем активе 17 очков. Шпоры опустились на восьмую позицию.

В следующем туре, 6 ноября, команду Оле-Гуннара Сульшера ждет дерби с Манчестер Сити. Тоттенхэм сыграет с Эвертоном на следующий день.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед видеообзор