В воскресенье, 30 августа, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Ломаченко отправился в США на бой с Лопесом

Украинский боксер Василий Ломаченко завершил часть подготовки к бою против Теофимо Лопеса. Теперь в бой он будет готовиться в США, где и состоится поединок. В воскресенье, 30 августа, Ломаченко отправился в Штаты, пишет 24 канал.

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Отправился Ломаченко из Одессы. В Заливе Одесской области боксер перед тем готовился к бою. Делал он это в собственном отеле, который открыл недавно.

Сам бой Ломаченко – Лопес запланирован на 17 октября 2020 года. На кону будут пояса WBC, WBA и WBO, которыми владеет Ломаченко, а также звание чемпиона мира по версии IBF, принадлежащий Лопесу. Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

"Барселона" согласилась продать Месси в "Манчестер Сити"

"Барселона" уже приняла решение о продаже аргентинского нападающего Лионеля Месси в "Манчестер Сити". По информации издания Mirror, каталонский клуб хочет за своего игрока 280 миллионов евро. Также рассматривается вариант, при котором в соглашение войдут игроки "горожан" с доплатой в 134 миллиона евро.

Руководители "Барселоны" уже рассматривают кандидатуру на место аргентинца и хотят подписать форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Что известно о трансфере Месси

После провального сезона 2019/2020, в котором "Барселона" осталась без трофеев, Месси принял решение покинуть каталонский клуб.

Впрочем, "Барселона" отказывается отпускать аргентинца. Каталонский клуб вроде хочет продлить контракт с Лео.

Также сообщалось, что "Барселона" может отпустить Месси за 700 миллионов евро.

В то же время Месси якобы планирует официально объявить, что он хочет покинуть "Барселону". Лионель хотел собрать пресс-конференцию, однако помешал карантин. Следовательно, сообщение от Месси ожидают в соцсетях.

Иностранные журналисты сообщают, что Месси стремится перейти в "Манчестер Сити" и снова работать с Пепом Гвардиолой.

Хэмилтон уверенно победил на Гран-при Бельгии

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии. Лидер общего зачета стартовал с первого ряда и удержал свое преимущество до финиша.

Это его 5 победа в сезоне и 89-я в карьере. Второе место занял Валттери Боттас (Mercedes), Макс Ферстаппен (Red Bull) – третье.

Результаты гран-при Бельгии

Сборная России не приедет на чемпионат Европы в Киеве по политическим мотивам

Сборная России по художественной гимнастике пропустит чемпионат Европы 2020 года, который пройдет в Киеве. Российская сборная отсутствует в списке участников турнира.

Официально причиной отказа стало нежелание соблюдать изоляции в течение 14 дней. Однако на самом деле в бойкоте россиян есть скрытые политические мотивы.

Примерно в те же сроки соседи собираются провести национальный чемпионат в оккупированном Крыму. Понятно, что на аннексированный полуостров участники соревнований собираются добираться не с территории Украины, а с нарушением действующего украинского законодательства. Нарушая которое, российские спортсмены и тренеры должны получить запрет для въезда на территорию Украины.

Чемпионат Европы пройдет в Киеве с 26 по 29 ноября. В турнире примут участие около 300 спортсменок из 39 стран.