Сборная России по художественной гимнастике пропустит чемпионат Европы-2020 года, который пройдет в Киеве. Российская сборная отсутствует в списке участников турнира.

Официально причиной отказа стало нежелание соблюдать изоляцию в течение 14-ти дней. Однако, по информации источников "Главкома" в федерации гимнастики Украины, на самом деле в бойкоте россиян скрыты политические мотивы.

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Примерно в те же сроки соседи собираются провести национальный чемпионат в оккупированном Крыму. Понятно, что на аннексированный полуостров участники соревнований собираются добираться не через территорию Украины, а с нарушением действующего украинского законодательства. Нарушая которое, российские спортсмены и тренеры должны получить запрет для въезда на территорию Украины.

"Чемпионат России в оккупированном Крыму – ярко выраженная политическая акция, ради проведения которой соседи готовы пожертвовать первенством континента", – говорится в сообщении.

Чемпионат Европы пройдет в Киеве с 26-го по 29 ноября. В турнире примут участие около 300 спортсменок из 39 стран.

Что известно о сборной России по художественной гимнастике

Сборная России является самой титулованной в истории проведения чемпионатов Европы. В активе россиянок 36 наград, из которых 23 золотых, – у ближайших преследователей из Болгарии 23 медали, 17 из которых высшего сорта.

При этом российские "художницы" становились сильнейшими в индивидуальном многоборье на 12 подряд европейских первенствах, а в командном многоборье представительницам России не было равных на девяти чемпионатах подряд.