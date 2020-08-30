"Барселона" уже приняла решение о продаже аргентинского нападающего Лионеля Месси в "Манчестер Сити".

По информации издания Mirror, каталонский клуб хочет за своего игрока 280 миллионов евро. Также рассматривается вариант, при котором в сделку войдут игроки "горожан" с доплатой в 134 миллиона евро.

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Руководители "Барселоны" уже рассматривают кандидатуру на место аргентинца и хотят подписать форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Что известно о трансфере Месси

После провального сезона 2019/2020, в котором "Барселона" осталась без трофеев, Месси принял решение покинуть каталонский клуб.

Впрочем, "Барселона" отказывается отпускать аргентинца. Каталонский клуб якобы хочет продлить контракт с Лео.

Также сообщалось, что "Барселона" может отпустить Месси за 700 миллионов евро.

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В то же время Месси якобы планирует официально объявить, что он хочет покинуть "Барселону". Лионель хотел собрать пресс-конференцию, но помешал карантин. Следовательно, сообщения от Месси ожидают в соцсетях.

Иностранные журналисты сообщают, что Месси хочет перейти в "Манчестер Сити" и снова работать с Пепом Гвардиолой.