Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии. Лидер общего зачета стартовал с первого ряда и удержал свое преимущество до финиша.

Это его 5 победа в сезоне и 89-я в карьере. Второе место занял Валттери Боттас (Mercedes), Макс Ферстаппен (Red Bull) – третье, пишет 24 канал.

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Как прошла гонка

Лидер общего зачета достаточно спокойно поехал в отрыв, а Боттас и Ферстаппен сохранили свои позиции. Топ-5 закрывали пилоты Renault Риккардо и окон. Отметим прорыв Шарля Леклера с 13 места на восьмое, но затем гонщик Ferrari начал пропускать соперников, так как на скоростном треке двигатель Скудерии просто не тянет. Болиды Ferrari обганялы все – и McLaren, и AlphaTauri, а также Alfa Romeo.

Ярким моментом стал обгон Кими Райкконена, который спокойно обошел своего бывшего партнера Себастьяна Феттеля. А ведь год назад Ferrari доминировала в Бельгии и одержала победу.

После того, как ситуация стабилизировалась, случилась жесткая авария Джовинаццо и Расселла. Антонио вылетел с трассы и врезался в барьеры, а отвалившееся от болида колесо врезалось в машину Джорджа.

На 10-м круге произошла авария и на трассе появился сейфти-кар. Антонио Джовинаццо не справился с управлением и врезался в отбойник после чего его машину повернуло на трассу, а Джордж Рассел на скорости влетел в болид Антонио. К счастью, оба гонщика после жесткого столкновения покинули место аварии на своих двоих.

Еще до старта технические проблемы возникли у пилота McLaren Карлос Сайнс-младшего. Из-за неисправности выхлопной системы болид гонщика остался в боксах.

Sainz is out of his car and WILL NOT start the race due to a reported exhaust failure#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/aoUdt7cBmg — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

Лучший круг в гонке показал Даниэль Риккардо – 1:47.483.

После 7 этапов в общем зачете лидирует Хэмилтон – 157 очков. Ферстаппен занимает второе место – 110 очков.

Следующий 8 этап чемпионата – Гран-при Италии состоится 4-6 сентября на Национальном автодроме Монци.

Результаты гран-при Бельгии