У неділю, 30 серпня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Ломаченко відправився в США на бій з Лопесом

Український боксер Василь Ломаченко закінчив частину підготовки до бою проти Теофімо Лопеса. Тепер до бою він готуватиметься в США, де і відбудеться поєдинок. В неділю, 30 серпня, Ломаченко направився до Штатів, пише 24 канал.

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Відправився Ломаченко з Одеси. В Затоці Одеської області боксер перед тим готувався до бою. Робив він це у власному готелі, який відкрив нещодавно.

Сам бій Ломаченко – Лопес запланований на 17 жовтня 2020 року. На кону будуть пояси WBC, WBA та WBO, якими володіє Ломаченко, а також звання чемпіона світу за версією IBF, яке належить Лопесу. Переможець цього бою стане абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

"Барселона" погодилась продати Мессі в "Манчестер Сіті"

"Барселона" вже прийняла рішення про продаж аргентинського нападника Ліонеля Мессі в "Манчестер Сіті". За інформацією видання Mirror, каталонський клуб хоче за свого гравця 280 мільйонів євро. Також розглядається варіант, при якому в угоду увійдуть гравці "містян" з доплатою в 134 мільйони євро.

Керівники "Барселони" вже розглядають кандидатуру на місце аргентинця і хочуть підписати форварда "Інтера" Лаутаро Мартінеса.

Що відомо про трансфер Мессі

Після провального сезону 2019/2020, в якому "Барселона" залишилася без трофеїв, Мессі прийняв рішення покинути каталонський клуб.

Втім, "Барселона" відмовляється відпускати аргентинця. Каталонський клуб начебто хоче продовжити контракт з Лео.

Також повідомлялося, що "Барселона" може відпустити Мессі за 700 мільйонів євро.

Водночас Мессі начебто планує офіційно оголосити, що він хоче покинути "Барселону". Ліонель хотів зібрати пресконференцію, однак на заваді став карантин. Відтак, повідомлення від Мессі очікують у соцмережах.

Іноземні журналісти повідомляються, що Мессі прагне перейти у "Манчестер Сіті" та знову працювати з Пепом Гвардіолою.

Хемілтон впевнено переміг на гран-прі Бельгії

Британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон виграв гран-прі Бельгії. Лідер загального заліку стартував з першого ряду і втримав свою перевагу до фінішу.

Це його 5 перемога в сезоні і 89-та в кар’єрі. Друге місце посів Валттері Боттаса (Mercedes), Макс Ферстаппен (Red Bull) – третє.

Результати гран-прі Бельгії

Збірна Росії не приїде на чемпіонат Європи у Києві з політичних мотивів

Збірна Росії з художньої гімнастики пропустить чемпіонат Європи-2020 року, який пройде в Києві. Російська збірна відсутня в списку учасників турніру.

Офіційно причиною відмови стало небажання дотримуватися ізоляції протягом 14-ти днів. Однак, насправді у бойкоті росіян приховані політичні мотиви.

Приблизно в ті ж строки сусіди збираються провести національний чемпіонат в окупованому Криму. Зрозуміло, що на анексований півострів учасники змагань збираються добиратися не через територію України, а з порушенням чинного українського законодавства. Порушуючи яке, російські спортсмени і тренери повинні отримати заборону для в’їзду на територію України.

Чемпіонат Європи пройде в Києві з 26-го по 29 листопада. У турнірі візьмуть участь близько 300 спортсменок з 39 країн.