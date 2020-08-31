Ломаченко вирушив на бій у США, "Барселона" погодилася продати Мессі: новини спорту 30 серпня
У неділю, 30 серпня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Ломаченко відправився в США на бій з Лопесом
Український боксер Василь Ломаченко закінчив частину підготовки до бою проти Теофімо Лопеса. Тепер до бою він готуватиметься в США, де і відбудеться поєдинок. В неділю, 30 серпня, Ломаченко направився до Штатів, пише 24 канал.
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Відправився Ломаченко з Одеси. В Затоці Одеської області боксер перед тим готувався до бою. Робив він це у власному готелі, який відкрив нещодавно.
Сам бій Ломаченко – Лопес запланований на 17 жовтня 2020 року. На кону будуть пояси WBC, WBA та WBO, якими володіє Ломаченко, а також звання чемпіона світу за версією IBF, яке належить Лопесу. Переможець цього бою стане абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
"Барселона" погодилась продати Мессі в "Манчестер Сіті"
"Барселона" вже прийняла рішення про продаж аргентинського нападника Ліонеля Мессі в "Манчестер Сіті". За інформацією видання Mirror, каталонський клуб хоче за свого гравця 280 мільйонів євро. Також розглядається варіант, при якому в угоду увійдуть гравці "містян" з доплатою в 134 мільйони євро.
Керівники "Барселони" вже розглядають кандидатуру на місце аргентинця і хочуть підписати форварда "Інтера" Лаутаро Мартінеса.
Що відомо про трансфер Мессі
- Після провального сезону 2019/2020, в якому "Барселона" залишилася без трофеїв, Мессі прийняв рішення покинути каталонський клуб.
- Втім, "Барселона" відмовляється відпускати аргентинця. Каталонський клуб начебто хоче продовжити контракт з Лео.
- Також повідомлялося, що "Барселона" може відпустити Мессі за 700 мільйонів євро.
- Водночас Мессі начебто планує офіційно оголосити, що він хоче покинути "Барселону". Ліонель хотів зібрати пресконференцію, однак на заваді став карантин. Відтак, повідомлення від Мессі очікують у соцмережах.
- Іноземні журналісти повідомляються, що Мессі прагне перейти у "Манчестер Сіті" та знову працювати з Пепом Гвардіолою.
Хемілтон впевнено переміг на гран-прі Бельгії
Британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон виграв гран-прі Бельгії. Лідер загального заліку стартував з першого ряду і втримав свою перевагу до фінішу.
Це його 5 перемога в сезоні і 89-та в кар’єрі. Друге місце посів Валттері Боттаса (Mercedes), Макс Ферстаппен (Red Bull) – третє.
Результати гран-прі Бельгії
Збірна Росії не приїде на чемпіонат Європи у Києві з політичних мотивів
Збірна Росії з художньої гімнастики пропустить чемпіонат Європи-2020 року, який пройде в Києві. Російська збірна відсутня в списку учасників турніру.
Офіційно причиною відмови стало небажання дотримуватися ізоляції протягом 14-ти днів. Однак, насправді у бойкоті росіян приховані політичні мотиви.
Приблизно в ті ж строки сусіди збираються провести національний чемпіонат в окупованому Криму. Зрозуміло, що на анексований півострів учасники змагань збираються добиратися не через територію України, а з порушенням чинного українського законодавства. Порушуючи яке, російські спортсмени і тренери повинні отримати заборону для в’їзду на територію України.