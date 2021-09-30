Бавария сокрушила Динамо в Лиге чемпионов

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Динамо поехало в гости в Мюнхен к Баварии, и результат игры стал повтором величайшего поражения в истории Лиги чемпионов для украинского клуба.

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Дважды киевляне пропустили в первом тайме, еще трижды – во втором. Счет Бавария – Динамо 5:0.

Несмотря на неудачу, Динамо – не самая плохая команда группы E. В параллельном матче Бенфика сенсационно нанесла поражение Барселоне, которая теперь аутсайдер группы. Динамо с одним баллом – третьи. Бавария единоличный лидер группы.

Свитолина уверенной победой стартовала на турнире в Чикаго

Элина Свитолина удачно стартовала на турнире WTA в американском Чикаго. Украинская теннисистка уверенно победила Аманду Анисимову из США.

Свитолиной понадобился 1 час и 20 минут, чтобы победить 20-летнюю Анисимову. В первом сете Свитолиной удалось оформить два брейка при одном у соперницы. Элина реализовала свой первый же сет-пойнт.

На старте второй партии украинка сразу взяла подачу Анисимовой, однако американка сделала обратный брейк. В 5 гейме Свитолина снова выиграла на подаче Аманды и повела 5:3. В 9 гейме на подаче соперницы Свитолина сумела выиграть матч.

Украинки вылетели из турнира в Чикаго

Кроме Свитолиной, в основном раунде выступали еще три украинки. Жеребьевка 1/32 финала свело Екатерину Козлову и Марту Костюк.

Неожиданную победу и проход в следующий раунд оформила Козлова. Однако в 1/16 финала украинка уступила румынке Елене Габриеле Русе.

Именно против Русе 27-летняя Свитолина сыграет в 1/8 финала.

Еще одна украинка Даяна Ястремская также стартовала в 1/32 финала. Даяна обыграла Ализе Корне, после чего уступила Элизе Мертенс.

Минай повторно уволил Василия Кобина

Закарпатский Минай остался без главного тренера. Руководство клуба украинской Премьер-лиги 29 сентября решило уволить наставника команды Василия Кобина.

Причиной отставки Кобина стали неудачные результаты Миная в чемпионате Украины.

Кобин в Минае: главное

Под руководством тренера Минай дебютировал в УПЛ в 2020 году. Однако из-за неудачных результатов клуб уволил тренера в середине сезона 2020/2021.

Тогда клуб возглавлял Николай Цымбал. Также в структуре Миная работал Александр Севидов, который отстранен от футбола из-за скандала с договорными матчами в Украине.

Летом 2021 года Кобин вернулся в Минай.

Под руководством Кобина Минай сыграл 64 матча на официальном уровне, в которых одержал 28 побед. С Кобиным Минай выиграл Первую лигу и выходил в 1/2 Кубка Украины.

Александр Хижняк стал лучшим боксером 2021

Талантливый украинец Александр Хижняк стал лучшим боксером 2021 года. Соответствующую награду Хижняк получил от Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

Также отличие получил отец и тренер боксера Александр Хижняк-старший. Он стал лучшим тренером 2021 года.

Достижения Хижняка