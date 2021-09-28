Екатерина Козлова – Марта Костюк 2:1 (6:7, 6:3, 6:0)

2 часа 8 минут понадобилось украинским теннисисткам, чтобы определить участника 1/16 финала турнира в Чикаго. Козлова уже в начале матча повела со счетом 2:0, но Костюк старалась не отпускать соперницу в счете. В десятом гейме 19-летняя украинка и вообще создала камбэк и сравняла счет – 5:5.

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Девушки довели партию до тай-брейка, где сильнее была Костюк. Марта разгромила соперницу – 2:7. В итоге – 6:7 в первом сете в пользу Костюк.

В следующей партии Марта взяла гейм на подаче Козловой, но Екатерина легко не только сравняла цифры на табло, но и вышла вперед. Козлова взяла три гейма подряд при счете 3:3 и завершила сет победой – 6:3.

Третий решающий гейм стал провалом для Марты. Теннисистка проиграла все свои подачи. Зато Екатерина действовала надежно и взяла партию под ноль – 6:0.

Козлова разбила Костюк в матче с тремя сетами и вышла в следующий круг. Марта неожиданно завершила свой путь на соревнованиях уже в первом круге.

За поединок Костюк сделала три подачи на вылет, у Козловой не было никакой. Екатерина сделала меньше двойных ошибок – 5 против 10 у Марты. Также выше у Козловой был и показатель первой подачи – 73% против 51%.

Отметим, что в следующем поле свой путь на турнире начинает первая ракетка Украины Элина Свитолина. Соперница украинки определится в поединке между американкой Анисимовой и Голубич из Швейцарии.

В 1/16 финала Козлова будет соревноваться с победительницей матча Русе (Румыния) – Джорджи (Италия).