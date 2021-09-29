Минай недоволен работой Кобина
Причиной отставки Кобина стали неудачные результаты прошедшего в чемпионате Украины.
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Президент клуба Валерий Пересоляк крайне недоволен турнирным положением и последними матчами команды, в частности, домашним поединком против ФК Львов,
– говорится в заявлении клуба.
Руководители клуба приняли решение расторгнуть контракт с Василием Кобиным.
Кобин в Минае: главное
- Под руководством тренера Минай дебютировал в УПЛ в 2020 году. Однако из-за неудачных результатов клуб уволил тренера в середине сезона-2020/2021.
- Тогда клуб возглавлял Николай Цимбал. Также в структуре Миная работал Александр Севидов, который отстранен от футбола из-за скандала с договорными матчами в Украине.
- Летом 2021 года Кобин вернулся в Минай.
- Под руководством Кобина Минай сыграл 64 матча на официальном уровне, в которых одержал 28 побед. С Кобиным Минай выиграл Первую лигу и выходил в 1/2 Кубка Украины.