Хижняк второй раз лучший боксер года

AIBA во второй раз признала Александра Хижняка лучшим боксером. Кроме награды в 2021 году, украинский боксер получил идентичную награду в 2017-м.

Кстати Хижняк отказывается от роскошного контракта с компанией Кличко: причина

Также награду получил отец и тренер боксера Александр Хижняк-старший. Он стал лучшим тренером 2021 года.

Хижняк и его тренер получили соответствующие сертификаты.



Хижняк и его тренер лучшие в 2021 году / Фото ФБУ

Достижения Хижняка