Хижняк второй раз лучший боксер года
AIBA во второй раз признала Александра Хижняка лучшим боксером. Кроме награды в 2021 году, украинский боксер получил идентичную награду в 2017-м.
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Также награду получил отец и тренер боксера Александр Хижняк-старший. Он стал лучшим тренером 2021 года.
Хижняк и его тренер получили соответствующие сертификаты.
Хижняк и его тренер лучшие в 2021 году / Фото ФБУ
Достижения Хижняка
- 26-летний боксер имеет немало наград на любительском уровне. Хижняк – чемпион мира 2017 года и чемпион Европы-2017.
- У украинца "золото" и "серебро" Европейских игр в Минске и Баку соответственно.
- На Олимпиаде-2020 Хижняк завоевал серебряную награду, обидно проиграв в финале.