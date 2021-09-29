Элина Свитолина – Аманда Анисимова 2:0 (6:4, 6:3)

К слову Свитолина покинула топ-5 рейтинга WTA, падение Ястремской

Свттолиной понадобился 1 час и 20 минут, чтобы победить 20-летнюю Анисимову.

В первом сете Свитолиной удалось оформить два брейка при одном у соперницы. Элина реализовала свой первый же сет-пойнт.

На старте второй партии украинка сразу взяла подачу Анисимовой, однако американка сделала обратный брейк.

В 5 гейме Свитолина снова выиграла на подаче Аманды и повела 5:3. В 9 гейме на подаче соперницы Свитолина сумела выиграть матч.

Украинки вылетели из турнира в Чикаго

  • Кроме Свитолиной, в основном раунде выступали еще трое украинок. Жеребьевка 1/32 финала свела Екатерину Козлову и Марту Костюк.
  • Неожиданную победу и проход в следующий раунд оформила Козлова. Однако в 1/16 финала украинка уступила румынке Елене Габриэле Русе.
  • Именно против Русе 27-летняя Свитолина сыграет в 1/8 финала.
  • Еще одна украинка Даяна Ястремская также стартовала в 1/32 финала. Даяна обыграла Ализе Корне, после чего уступила Элизе Мертенс.