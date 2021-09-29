Элина Свитолина – Аманда Анисимова 2:0 (6:4, 6:3)

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Свттолиной понадобился 1 час и 20 минут, чтобы победить 20-летнюю Анисимову.

В первом сете Свитолиной удалось оформить два брейка при одном у соперницы. Элина реализовала свой первый же сет-пойнт.

На старте второй партии украинка сразу взяла подачу Анисимовой, однако американка сделала обратный брейк.

В 5 гейме Свитолина снова выиграла на подаче Аманды и повела 5:3. В 9 гейме на подаче соперницы Свитолина сумела выиграть матч.

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