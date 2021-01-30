В пятницу, 29 января, произошло немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.

Источник: 24 канал

Украинцы попали в топ-10 чемпионата Европы по биатлону

В рамках чемпионата Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй состоялись женский и мужской спринты.

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Победу в гонке одержал швейцарец Мартин Егер. Он чисто отработал на двух огневых рубежах и стал чемпионом Европы. "Серебро" получил россиянин Саид Халили. Немец Йоханнес Кюн завоевал "бронзу".

Украинские биатлонисты, к сожалению, не выбороли наград. Лучший результат показал Артем Прима. С одним штрафным кругом Прима продемонстрировал 6-е время. Его отставание от Эгера составило 32 секунды.

В топ-60, что дает право выступить в масс-старте, пробились еще двое украинцев. Богдан Цымбал продемонстрировал 27-е время. Артем Тищенко финишировал 39-м.

1. Мартин Эгер (Швейцария)

2. Саид Халили (Россия)

3. Йоханнес Кюн (Германия)

...

6. Артем Прима (Украина)

29. Богдан Цымбал

39. Артем Тищенко

74. Тарас Лесюк

96. Руслан Ткалено

101. Андрей Доценко

Чемпионкой Европы по биатлону стала латвийка Байба Бендика. Она на двух огневых рубежах допустила один промах, но все равно выиграла "золото".

Серебряным призером чемпионата Европы стала норвежка Каролин Эрдаль. Она с чистой стрельбой проиграла латвийке всего 5 секунд. Бронзовую медаль выиграла Анастасия Шевченко из России.

Украинские биатлонистки, к сожалению, не смогли зацепиться за награды. Ближайшей к медале была опытная Вита Семеренко. Она с одним промахом проиграла чемпионке 27 секунд и заняла десятое место.

Лучше всех из украинок отстрелялась Ирина Петренко. С чистой стрельбой она проиграла Бендике 37 секунд.

1. Байба Бендика (Латвия)

2. Каролин Эрдаль (Норвегия)

3. Анастасия Шевченко (Россия)

...

10. Вита Семеренко (Украина)

14. Ирина Петренко

22. Анастасия Меркушина

29. Екатерина Бех

66. Анна Кривонос

67. Надежда Белкина

УЕФА реформирует Лигу чемпионов

Футбольная Суперлига, которую якобы планируют воплотить в жизнь топ-клубы Европы, похоже, заставляет действовать УЕФА. На фоне новостей о создании европейской Суперлиги УЕФА рассматривает возможность изменения формата проведения Лиги чемпионов.

На базе Лиги чемпионов может быть создана новая футбольная кампания. В ней, кроме УЕФА, будут иметь влияние участники турнира.

Сейчас якобы ведутся переговоры о проекте на 9 лет. Старт обновленного турнира запланирован на 2024 год. Существует вероятность, что обновленный турнир начнется в 2022 или 2023 году, если стороны согласуют детали.

Богдан Бутко перейдет в турецкий клуб

29 января в аэропорту "Борисполь" был замечен защитник Шахтера Богдан Бутко. 29-летний футболист отправляется в Турцию.

Там футболист пройдет медосмотр и процедуру подписания контракта с местным клубом Эрзурум. Интересно, что ранее 30-летний защитник был на радаре двух российских грандов – Спартака и Локомотива.

Что известно о Бутко