В рамках чемпионата Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй прошел мужской спринт. Победу в гонке одержал швейцарец Мартин Эгер.

Источник: 24 канал

Мартин Эгер чисто отработал на двух огневых рубежах и стал чемпионом Европы. "Серебро" получил россиянин Саид Халили. Немец Йоханнес Кюн завоевал "бронзу".

К слову Чемпионат Европы по биатлону: украинки не зацепились за медали в спринте

Результаты гонки

1. Мартин Эгер (Швейцария)

2. Саид Халили (Россия)

3. Йоханнес Кюн (Германия)

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6. Артем Прима (Украина)

29. Богдан Цимбал

39. Артем Тищенко

74. Тарас Лесюк

96. Руслан Ткалено

101. Андрей Доценко

Украинские биатлонисты, к сожалению, не получили наград. Лучший результат продемонстрировал Артем Прима. С одним штрафным кругом Прима продемонстрировал 6-е время. Его отставание от Эгера составило 32 секунды.

В топ-60, дающий право выступить в масс-старте, пробились еще двое украинцев. Богдан Цимбал продемонстрировал 27-е время. Артем Тищенко финишировал 39-м.

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