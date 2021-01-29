Футбольная Суперлига, которую якобы планируют воплотить в жизнь топ-клубы Европы, похоже, заставляет действовать УЕФА. На фоне новостей о создании европейской Суперлиги УЕФА рассматривает возможность изменения формата проведения Лиги чемпионов.

Источник: AS

По информации источника, на базе Лиги чемпионов может быть создана новая футбольная кампания. В ней, кроме УЕФА, будут иметь влияние участники турнира.

К теме ФИФА пригрозила футболистам и клубам за участие в создании Суперлиги

Новый турнир стартует в 2024 году?

Сейчас якобы ведутся переговоры о проекте на 9 лет. Старт обновленного турнира запланирован на 2024 год. Существует вероятность, что обновленный турнир начнется в 2022 или 2023 году, если стороны согласуют детали.

Сообщается, что президент УЕФА Александер Чеферин уже ведет переговоры с пятью представителями ассоциации европейских клубов. В частности, Реалом, Ювентусом, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Фенербахче.

Чеферин готов оказать европейским топ-клубам больше влияния на новый турнир. Кроме того, в обновленном турнире будет новая система распределения доходов, которая удовлетворяла бы крупнейшие клубы.

Обновленная Лига чемпионов, вероятно, повлияет на проведение национальных чемпионатов. Число команд в лигах могут ограничить до 16-18, а кубковые национальные соревнования будут проводиться в 4-5 раундов.

Реакция УЕФА

Пресс-служба УЕФА для ТАСС прокомментировала информацию об изменении формата Лиги чемпионов.

"Как неоднократно заявлял УЕФА, на данный момент проводятся широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами, и никакого решения по этой теме принято не было. На этом этапе у нас нет дополнительной информации и комментариев, которые мы могли бы оказать", – сообщили в пресс-службе УЕФА.

Что такое европейская Суперлига

Идея с созданием Суперлиги якобы возникла у нескольких топ-клубов Европы. В частности, в УЕФА обвинили президента мадридского Реала Флорентино Переса.

Проект никогда не был публично представлен. Следовательно, никаких проверенных деталей до сих пор нет.

К теме УЕФА обвинило президента Реала в желании создать Суперлигу

По информации СМИ, в Суперлиге могли бы выступить топовые команды из Англии (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити), Испании (Реал, Барселона, Атлетико), Италии (Ювентус, Милан, Интер), Франции (ПСЖ, Марсель) и Германии (Бавария, Боруссия Д).

Однако этот перечень клубов не окончательный. Его из года в год меняли СМИ.

В ФИФА против создания Суперлиги. Там пригрозили, что запретят клубам и футболистам участвовать в матчах под своей эгидой.