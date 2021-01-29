УЕФА реформирует Лигу чемпионов на фоне слухов о Суперлиге: что известно
Футбольная Суперлига, которую якобы планируют воплотить в жизнь топ-клубы Европы, похоже, заставляет действовать УЕФА. На фоне новостей о создании европейской Суперлиги УЕФА рассматривает возможность изменения формата проведения Лиги чемпионов.
Источник: AS
По информации источника, на базе Лиги чемпионов может быть создана новая футбольная кампания. В ней, кроме УЕФА, будут иметь влияние участники турнира.
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Новый турнир стартует в 2024 году?
Сейчас якобы ведутся переговоры о проекте на 9 лет. Старт обновленного турнира запланирован на 2024 год. Существует вероятность, что обновленный турнир начнется в 2022 или 2023 году, если стороны согласуют детали.
Сообщается, что президент УЕФА Александер Чеферин уже ведет переговоры с пятью представителями ассоциации европейских клубов. В частности, Реалом, Ювентусом, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Фенербахче.
Чеферин готов оказать европейским топ-клубам больше влияния на новый турнир. Кроме того, в обновленном турнире будет новая система распределения доходов, которая удовлетворяла бы крупнейшие клубы.
Обновленная Лига чемпионов, вероятно, повлияет на проведение национальных чемпионатов. Число команд в лигах могут ограничить до 16-18, а кубковые национальные соревнования будут проводиться в 4-5 раундов.
Реакция УЕФА
Пресс-служба УЕФА для ТАСС прокомментировала информацию об изменении формата Лиги чемпионов.
"Как неоднократно заявлял УЕФА, на данный момент проводятся широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами, и никакого решения по этой теме принято не было. На этом этапе у нас нет дополнительной информации и комментариев, которые мы могли бы оказать", – сообщили в пресс-службе УЕФА.
Что такое европейская Суперлига
Идея с созданием Суперлиги якобы возникла у нескольких топ-клубов Европы. В частности, в УЕФА обвинили президента мадридского Реала Флорентино Переса.
Проект никогда не был публично представлен. Следовательно, никаких проверенных деталей до сих пор нет.
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По информации СМИ, в Суперлиге могли бы выступить топовые команды из Англии (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити), Испании (Реал, Барселона, Атлетико), Италии (Ювентус, Милан, Интер), Франции (ПСЖ, Марсель) и Германии (Бавария, Боруссия Д).
Однако этот перечень клубов не окончательный. Его из года в год меняли СМИ.
В ФИФА против создания Суперлиги. Там пригрозили, что запретят клубам и футболистам участвовать в матчах под своей эгидой.
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