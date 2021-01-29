Евро-2020 могут провести без иностранных болельщиков на трибунах
В УЕФА рассматривают различные варианты допуска болельщиков на трибуны. Среди них есть вероятность того, что иностранцев не будут пускать на трибуны.
Источник: The Times
В УЕФА идет активное обсуждение того, как допустить зрителей на трибуны. При этом пока там придерживаются первоочередного решения, что матчи состоятся в 12 городах.
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Среди предложений есть такое, что на матчи группового этапа не будут пускать иностранных болельщиков. Таким образом в УЕФА будут пытаться убедить местные власти таки дать разрешение провести матчи со зрителями.
Однако здесь стоит отметить, что из 12 стран, которые будут принимать участие Евро-2020, на турнир пробились только три. Сборная Азербайджана (Баку), Румынии (Бухарест) и Ирландии (Дублин) не пробились на турнир. Поэтому матчи в этих городах пройдут без зрителей.
Если это будет введено, то и сборная Украины матч против Нидерландов в Амстердаме проведет без поддержки собственных болельщиков, в отличие от соперника. А матчи Украина – Северная Македония и Украина – Австрия состоятся только с румынскими зрителями.
Зато иностранных болельщиков могут начать пускать на трибуны уже со стадии плей-офф. Но количество тоже будет ограничено.
Такие варианты приведут к тому, что многие болельщики захотят сдать свои билеты, ведь не смогут попасть на матч. В то же время УЕФА рассматривает радикальный вариант возврата средств за все проданные билеты и запустить продажу билетов заново уже с новыми ограничениями.
Политика УЕФА относительно вероятного возвращения билетов на Евро-2020 / Иллюстрация 24 канала
Специальный эпидемиолог для Евро-2020
Кроме того, в УЕФА намерены подойти очень скрупулезно к анализу эпидемиологической ситуации в каждом из городов. Для этого наняли авторитетного специалиста – швейцарского эксперта по глобальной пандемии доктора Даниэля Коха. Он будет отвечать за безопасность проведения Евро-2020 с эпидемиологической точки зрения.
Ранее Кох работал главой отдела инфекционных заболеваний Федерального управления здравоохранения Швейцарии. Теперь он будет разрабатывать систему для каждого из 12-ти принимающих городов, при которой они смогут принять максимальное количество болельщиков при минимальных рисках для их здоровья.
Решения по всем планам касательно болельщиков должны быть согласованы правительствами и зависеть от того, как будет развиваться пандемия в начале апреля, и от влияния программ вакцинации в разных странах.
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