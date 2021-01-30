У п'ятницю, 29 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Джерело: 24 канал

Українці потрапили в топ-10 чемпіонату Європи з біатлону

У рамках чемпіонату Європи з біатлону у польському місті Душники-Здруй відбулися жіночий та чоловічий спринти.

До слова Євро-2020 можуть провести без іноземних вболівальників на трибунах

Перемогу в гонці здобув швейцарець Мартін Егер. Він чисто відпрацював на двох вогневих рубежах і став чемпіоном Європи. "Срібло" здобув росіянин Саїд Халілі. Німець Йоханнес Кюн виборов "бронзу".

Українські біатлоністи, на жаль, не здобули нагород. Найкращий результат продемонстрував Артем Прима. З одним штрафним колом Прима продемонстрував 6-й час. Його відставання від Егера склало 32 секунди.

У топ-60, що дає право виступити у мас-старті, пробилися ще двоє українців. Богдан Цимбал продемонстрував 27-й час. Артем Тищенко фінішував 39-м.

1. Мартін Егер (Швейцарія)

2. Саїд Халілі (Росія)

3. Йоханнес Кюн (Німеччина)

...

6. Артем Прима (Україна)

29. Богдан Цимбал

39. Артем Тищенко

74. Тарас Лесюк

96. Руслан Ткалено

101. Андрій Доценко

Чемпіонкою Європи з біатлону стала латвійка Байба Бендіка. Вона на двох вогневих рубежах допустила один промах, але все одно виграла "золото".

Срібною призеркою чемпіонату Європи стала норвежка Каролін Ердаль. Вона з чистою стрільбою програла латвійці всього 5 секунд. Бронзову медаль виграла Анастасія Шевченко з Росії.

Українські біатлоністки, на жаль, не змогли зачепитися за нагороди. Найближчою до медалі була досвідчена Віта Семеренко. Вона з одним промахом програла чемпіонці 27 секунд та посіла 10-е місце.

Найкраще з українок відстрілялася Ірина Петренко. З чистою стрільбою вона програла Бендіці 37 секунд.

1. Байба Бендіка (Латвія)

2. Каролін Ердаль (Норвегія)

3. Анастасія Шевченко (Росія)

...

10. Віта Семеренко (Україна)

14. Ірина Петренко

22. Анастасія Меркушина

29. Катерина Бех

66. Анна Кривонос

67. Надія Белкіна

УЄФА реформує Лігу чемпіонів

Футбольна Суперліга, яку начебто планують втілити у життя топ-клуби Європи, схоже, змушує діяти УЄФА. На тлі новин про створення європейської Суперліги УЄФА розглядає можливість зміни формату проведення Ліги чемпіонів.

На базі Ліги чемпіонів може бути створена нова футбольна кампанія. У ній, окрім УЄФА, матимуть вплив учасники турніру.

Наразі начебто ведуться переговори про проєкт на 9 років. Старт оновленого турніру заплановано на 2024 рік. Існує ймовірність, що оновлений турнір розпочнеться у 2022 або 2023 році, якщо сторони узгодять деталі.

Богдан Бутко перейде в турецький клуб

29 січня в аеропорту "Бориспіль" був помічений захисник Шахтаря Богдан Бутко. 29-річний футболіст вирушає до Туреччини.

Там футболіст пройде медогляд і процедуру підписання контракту з місцевим клубом Ерзурум. Цікаво, що раніше 30-річний захисник був на радарі двох російських грандів – Спартака і Локомотива.

Що відомо про Бутка