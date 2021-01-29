Футболист сборной Украины выбрал турецкий клуб, хотя получал предложения из России
29 января в аэропорту "Борисполь" был замечен защитник Шахтера Богдан Бутко. 29-летний футболист отправляется в Турцию.
Источник: Динамомания
Там футболист пройдет медосмотр и процедуру подписания контракта с местным клубом Эрзурум. Интересно, что ранее 30-летний защитник был на радаре у двух российских грандов – Спартака и Локомотива.
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Подтверждает эти слухи и фанатский аккаунт в инстаграм Erzurumsport.net, заявляя, что игрок будет очень хорошим усилением для команды.
Клуб за двадцать матчей набрал всего 17 очков и занимает предпоследнее, 20 место в элите турецкого футбола. Коллектив активно ищет усиление на проблемные позиции, чтобы сохранить место в Суперлиги.
Что известно о Бутко
- Первую часть сезона он провел в составе Леха из Познани, но польский клуб не сумел договориться с "горняками" о пролонгации договора, хотя Шахтер на него, прямо скажем, не рассчитывает. За рубежом он также выступал за Амкар из Перми.
- 30-летний Богдан является воспитанником Шахтера. За донецкий клуб в УПЛ сыграл 45 игр и забил 1 гол. Выступал в аренде за Волынь и Мариуполь.
- За сборную Украины сыграл 33 матчах. Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.
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