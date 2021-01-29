29 января в аэропорту "Борисполь" был замечен защитник Шахтера Богдан Бутко. 29-летний футболист отправляется в Турцию.

Источник: Динамомания

Там футболист пройдет медосмотр и процедуру подписания контракта с местным клубом Эрзурум. Интересно, что ранее 30-летний защитник был на радаре у двух российских грандов – Спартака и Локомотива.

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Подтверждает эти слухи и фанатский аккаунт в инстаграм Erzurumsport.net, заявляя, что игрок будет очень хорошим усилением для команды.

Клуб за двадцать матчей набрал всего 17 очков и занимает предпоследнее, 20 место в элите турецкого футбола. Коллектив активно ищет усиление на проблемные позиции, чтобы сохранить место в Суперлиги.

Что известно о Бутко