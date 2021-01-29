В польском городе Душники-Здруй 29 января продолжился чемпионат Европы по биатлону. В женском спринте украинские биатлонистки не смогли побороться за медали.

Источник: 24 канал

Чемпионкой Европы по биатлону стала латвийка Байба Бендика. Она на двух огневых рубежах допустила один промах, но все равно выиграла "золото".

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Серебряным призером чемпионата Европы стала норвежка Каролин Эрдал. Она с чистой стрельбой проиграла латвийке всего 5 секунд. Бронзовую медаль выиграла Анастасия Шевченко из России.

Результаты гонки

1. Байба Бендика (Латвия)

2. Каролин Эрдал (Норвегия)

3. Анастасия Шевченко (Россия)

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10. Вита Семеренко (Украина)

14. Ирина Петренко

22. Анастасия Меркушина

29. Екатерина Бех

66. Анна Кривонос

67. Надежда Белкина

Украинские биатлонистки, к сожалению, не смогли побороться за медали. Ближайшей к медали была опытная Вита Семеренко. Она с одним промахом проиграла чемпионке 27 секунд и заняла десятое место.

Лучше всех из украинок отстрелялась Ирина Петренко. С чистой стрельбой она проиграла Бендици 37 секунд.



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