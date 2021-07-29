"Киев – это мы"

Динамо традиционно для последних сезонов будет играть в форме от компании New Balance. Домашний комплект формы выполнен в белом цвете с легким оттенком голубого.

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На форме Динамо появился шеврон "Киев – это мы", который символизирует единство команды с городом и фанатами.

Выездная форма также отличается уникальным дизайном и выполнена в сине-голубых цветах.

"Новые комплекты формы – это современная интерпретация спортивной одежды 90-х годов, которая отличается разнообразными принтами и яркими цветами. Также, это дань уважения победам клуба в течение последнего десятилетия двадцатого века, кульминацией которого стало завоевание восьми титулов чемпионов Украины и пяти Кубков Украины", – сообщили в Динамо.



Новая форма Динамо / Фото fcdynamo.kiev.ua



​Новая форма Динамо / Фото fcdynamo.kiev.ua

Форма разработана с применением инновационной технологии NB Dry, которая отводит влагу от тела и быстро сохнет.



​Новая форма Динамо / Фото fcdynamo.kiev.ua

Свой первый матч сезона 2021/22 в новой форме, который состоится 1 августа, Динамо проведет против Вереса.