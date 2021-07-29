На победу в звании лучший гол сезона претендовали десять ударов, которые были забить с октября 2020 года до июля 2021 года. После этого на сайте УЕФА состоялось голосование, участие в котором приняли почти 600 тысяч болельщиков.

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Почти 30% голосов набрал гол форварда Мехди Тареми из Порту. Его он забил в матче с Челси в четвертьфинале Лиги чемпионов на 90+4 минуте. Форвард пробил в падении через себя после навеса с фланга.

Видео гола Тареми в ворота Челси

Но это взятие ворот не помогло – Челси прошел в финал благодаря лучшей разнице голов, а впоследствии и победил в турнире.

До этого гол Тареми был признан лучшим в Лиге чемпионов.

Второе место в голосовании занял гол Лоренцо Инсинье, который игрок сборной Италии забил в ворота Бельгии в четвертьфинале Евро-2020. Третье место – гол игрока шотландского Рейнджерс Кемара Руфа в Лиге Европы в ворота бельгийского Стандарда.