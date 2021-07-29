Коваленко летит в Токио

В своем фейсбуке украинский спортсмен написал, что 2 августа вылетает в Токио.

Узнайте больше Трех легкоатлетов из Украины отстранили от Олимпиады: они не выполнили требований допинг-тестов

Друзья, товарищи, собратья, болельщики и все кто меня поддерживает! Официально! Я еду на Олимпийские игры в Токио! Вылет в 14:30 2 августа из аэропорта Борисполь! Кто хочет меня провести, жду вас,

– написал Назар.

Вместе с тем, Коваленко не прокомментировал информацию о том, что он не выполнил требований допинг-тестов.

"Всю остальную информацию буду комментировать после своего финиша 5 августа. Спасибо за поддержку и понимание", – резюмировал Назар.

Athletics Integrity Unit (AIU) сообщила, что украинца дисквалифицировали из-за допинг-дела. По предварительной информации, причиной недопуска Коваленко к Играм в Токио стало несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил.

Согласно этому пункту, спортсмен должен пройти 3 допинг-теста вне соревнований, которые проводятся с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.

Кроме Коваленко, который должен представить Украину в спортивной ходьбе, дисквалификации получили Михаил Гаврилюк (метание молота) и Наталья Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 метров).

Как информирует Tribuna.com в комментарии, на решение AIU Коваленко написал: "Решаем. Я уезжаю, старт у меня 5 августа".

Каких украинцев поймали на допинге

Олимпийские игры-2020 из-за допинга пропускают сразу несколько спортсменов, в частности, гимнаст Олег Верняев и тяжелоатлет Дмитрий Чумак.

Верняева дисквалифицировали на 4 года. При этом Чумака подозревают в употреблении допинга и обвинили в подкупе допинг-офицеров.

Также из-за допинга дисквалифицирован боксер Евгений Барабанов. Перед стартом Игр в Токио Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил дисквалификацию до 4 лет Игорю Главану (спортивная ходьба).

В употреблении запрещенных веществ среди украинцев заподозрили титулованную триатлонистку Юлию Елистратову. Из-за вероятного употребления допинга она пропустила Олимпиаду-2020.