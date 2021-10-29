Барселона уволила Кумана, результаты Кубка Украины: новости спорта 28 октября

В четверг, 28 октября, произошло немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Барселона официально уволила Рональда Кумана

Поражение от Райо Вальекано стало последней каплей в терпении руководства Барселоны. После фиаско Рональд Куман покинул тренерский мостик каталонцев.

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Результаты Барселоны в этом сезоне заставили руководство клуба вносить кадровые изменения на тренерском мостике команды. Выездной матч с Райо Вальекано стал последним для Рональда Кумана в должности главного тренера каталонцев.

Нидерландский специалист попрощается с командой 28 октября. Испанский гранд благодарен наставнику за проделанную работу и пожелал ему всего лучшего в новом клубе. Отметим, что команда осталась без тренера за неделю до матча Лиги чемпионов против Динамо (2 ноября).

Карьера Кумана в Барселоне

Нидерландский тренер возглавил Барселону в августе 2020 года. За это время команда провела под его руководством 67 поединков.

В новом сезоне-2021/2022 каталонский клуб сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых праздновало всего 5 побед, трижды встречи завершались вничью. Еще 5 поединков завершалось поражением для Барселоны.

Клуб после 10-ти сыгранных матчей идет на 9-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги, в его активе 15 очков.

Что касается Лиги чемпионов, после трех туров группового раунда команда с 3 пунктами идет на третьем месте, опережая только киевское Динамо.

Результаты Кубка Украины 28 октября

В четверг, 28 октября, состоялось 3 матча в рамках 1/8 финала Кубка Украины по футболу:

Львов сенсационно одолел Альянс из Первой лиги – 1:1 (3:2 по пенальти).

Заря в дополнительное время дожала Рух – 2:0.

Металлист благодаря единому голу победил Колос – 1:0.

Усик согласовал реванш с Джошуа

Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк поделился мыслями о реванше украинца с экс-чемпионом Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

В сентябре Усик и Джошуа встретились в Лондоне. 12-раундовое сражение завершилось победой украинца, он одержал победу единогласным решением судей.

Реванш пройдет весной 2022 года. О реванше мы уже договорились, а сейчас осталось договориться о деталях. Именно о том, где и когда он состоится,

– сказал Красюк.

Усик хочет провести реванш в Украине

Британец уже активировал опцию в контракте о реванше.

Команда Усика отметила, что хочет провести бой в Украине на НСК "Олимпийский".

Недавно Джошуа заявил, что о месте боя с Усиком лучше спрашивать его промоутеров.

Однако он заверил, что не прочь встретиться с Усиком в Украине.

Бокс и тяжелую атлетику могут исключить из Олимпиады-2024

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что бокс и тяжелая атлетика находятся под вопросом участия на Олимпиаде-2024 в Париже.

При этом глава МОК исключил возможность замены бокса и тяжелой атлетики другими видами спорта, в частности карате, однократно включенного в программу Игр в Токио.

Комитет обеспокоен этими двумя видами спорта, потому что в этих федерациях существуют серьезные проблемы с управлением. Поэтому мы очень внимательно следим за ситуацией и примем решение как можно быстрее в пользу спортсменов.

– сказал Бах.

Бах отметил, что процесс распределения дисциплин на игры в Париже уже завершен.

"Процесс распределения дисциплин уже проведен и завершился перед Играми в Токио. Было бы слишком сложно восстанавливать все это. Мы общаемся не только с федерацией карате, но и с другими международными федерациями, которые надеются на участие в Олимпиаде", – добавил Бах.

Состязания по боксу на Олимпийских играх проводятся с 1904 года, а тяжелая атлетика с 1896-го. Олимпийские медали по карате впервые разыгрывались на Олимпиаде-2020 и вид спорта был включен в программу только для Игр в Токио.

Что не так с боксом и тяжелой атлетикой

Исполком МОК не удовлетворен работой Международной боксерской федерации по вопросам управления, финансов, судейства и допинга. Олимпийских чиновников тоже беспокоит проблема договорных поединков в боксе.

Противостояние МОК и IWF продолжается с 2017 года, когда Бах впервые пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Игр-2024, если федерация не будет должным образом бороться с допингом в своем виде спорта.