Барселона офіційно звільнила Рональда Кумана

Поразка від Райо Вальєкано стала останньою краплею у терпінні керівництва Барселони. Після фіаско Рональд Куман покинув тренерський місток каталонців.

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Результати Барселони у цьому сезоні змусили керівництв клубу робити кадрові зміни на тренерському містку команди. Виїзний матч із Райо Вальєкано став останнім для Рональда Кумана на посаді головного тренера каталонців.

Нідерландський фахівець попрощається з командою 28 жовтня. Іспанський гранд вдячний наставнику за зроблену роботу та побажав йому усього найкращого у новому клубі. Відзначимо, що команда залишилась без тренера за тиждень до матчу Ліги чемпіонів проти Динамо (2 листопада).

Кар'єра Кумана у Барселоні

Нідерландський тренер очолив Барселону у серпні 2020 року. За цей період команда провела під його керівництвом 67 поєдинків.

У новому сезоні-2021/2022 каталонський клуб зіграв 13 матчів в усіх турнірах, у яких святкувала лише 5 перемог, тричі зустрічі завершувались внічию. Ще 5 поєдинків завершувались поразкою для Барселони.

Клуб після 10-ти зіграних матчів йде аж на 9-й позиції у турнірній таблиці Ла Ліги, у його активі 15 очок.

Щодо Ліги чемпіонів, то після трьох турів групового раунду команда з 3 пунктами йде на третьому місці, випереджаючи лише київське Динамо.

Результати Кубка України 28 жовтня

У четвер, 28 жовтня, відбулося 3 матчі в рамках 1/8 фіналу Кубка України з футболу:

Львів сенсаційно здолав Альянс з Першої ліги – 1:1 (3:2 по пенальті).

Зоря у додатковий час дотиснула Рух – 2:0.

Металіст завдяки єдиному гол переміг Колос – 1:0.

Усик погодив реванш з Джошуа

Промоутер чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк поділився думками про реванш українця з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

У вересні Усик та Джошуа зустрілися у Лондоні. 12-раундовий бій завершився перемогою українця, він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Реванш відбудеться навесні 2022 року. Про реванш ми вже домовилися, а зараз лишилося домовитися про деталі. Саме про те, де і коли він відбудеться,

– сказав Красюк.

Усик хоче провести реванш в Україні

Британець вже активував опцію в контракті про реванш.

Команда Усика наголосила, що хоче провести бій в Україні на НСК "Олімпійський".

Нещодавно Джошуа заявив, що про місце бою з Усиком краще запитувати його промоутерів.

Проте він запевнив, що не проти зустрітися з Усиком в Україні.

Бокс та важку атлетику можуть виключити з Олімпіади-2024

Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що бокс та важка атлетика перебувають під питанням участі на Олімпіаді-2024 у Парижі.

При цьому глава МОК виключив можливість заміни боксу та важкої атлетики іншими видами спорту, зокрема карате, яке одноразово було включено до програми Ігор у Токіо.

Комітет стурбований цими двома видами спорту, тому що в цих федераціях існують серйозні проблеми з керуванням. Тому ми дуже уважно стежимо за ситуацією і ухвалимо рішення якнайшвидше на користь спортсменів,

– сказав Бах.

Бах зазначив, що процес розподілу дисциплін на ігри у Парижі вже завершено.

"Процес розподілу дисциплін вже проведено і завершився перед Іграми в Токіо. Було б надто складно відновлювати все це. Ми спілкуємося не лише з федерацією карате, а й з іншими міжнародними федераціями, які сподіваються на участь в Олімпіаді", – додав Бах.

Змагання з боксу на Олімпійських іграх проводяться з 1904 року, а важка атлетика із 1896-го. Олімпійські медалі з карате вперше розігрувалися на Олімпіаді-2020 і вид спорту було включено до програми лише для Ігор у Токіо.

Що не так з боксом і важкою атлетикою

Виконком МОК не задоволений роботою Міжнародної боксерської федерації з питань управління, фінансів, суддівства та допінгу. Олімпійських чиновників також непокоїть проблема договірних поєдинків у боксі.

Протистояння МОК та IWF триває з 2017 року, коли Бах вперше пригрозив виключенням важкої атлетики із програми Ігор-2024, якщо федерація не буде належним чином боротися з допінгом у своєму виді спорту.