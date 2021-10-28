При этом глава МОК исключил возможность замены бокса и тяжелой атлетики с другими видами спорта, в частности каратэ, которое единовременно было включено в программу Игр в Токио.

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Комитет обеспокоен этими двумя видами спорта, потому что в этих федерациях существуют серьезные проблемы с управлением. Поэтому мы очень внимательно следим за ситуацией и примем решение как можно быстрее в пользу спортсменов,

– сказал Бах.

Бах отметил, что процесс распределения дисциплин на Игры в Париже уже завершен.

"Процесс распределения дисциплин уже проведен и завершился перед Играми в Токио. Было бы слишком сложно восстанавливать все это. Мы общаемся не только с федерацией карате, но и с другими международными федерациями, которые надеются на участие в Олимпиаде", – добавил Бах.

Соревнования по боксу на Олимпийских играх проводятся с 1904 года, а тяжелая атлетика с 1896-го. Олимпийские медали по каратэ впервые разыгрывались на Олимпиаде-2020 и вид спорта был включен в программу только для игр в Токио.

Что не так с боксом и тяжелой атлетикой

Исполком МОК не доволен работой Международной боксерской федерации по вопросам управления, финансов, судейства и допинга. Олимпийских чиновников также беспокоит проблема договорных поединков в боксе.

Противостояние МОК и IWF длится с 2017 года, когда Бах впервые пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Игр-2024, если федерация не будет должным образом бороться с допингом в своем виде спорта.