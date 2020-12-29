Дария Билодид стала лучшей дзюдоисткой мира, а Роджер Федерер пропустит Australian Open. Обзор главных новости спорта 28 декабря читайте в дайджесте Спорт 24.

Билолид – лучшая дзюдоистка

Украинка Дарья Билодид получила очередную награду. Международная федерация дзюдо признала Дарию Билодид лучшей дзюдоисткой 2019/2020 годов.

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Достижения Билодид

В 2019 году Билодид завоевала золото на чемпионатах мира и Европы, Европейских играх и Grand Slam. В 2020 году на счету 20-летней украинки золото и бронза на турнирах серии Grand Slam.

В 2020 году Билодид проиграла впервые с 29 марта 2019 года. Ее победная серия насчитывала 20 схваток.

Дария впервые выступала в категории до 52 килограмм на турнире серии IJF World Judo Tour – Большой шлем. Она проиграла в четвертьфинале.

Федерер пропустит Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не выступит на Australian Open-2021. 20-кратный чемпион турниров серии Грэнд Слэм, куда входит Australian Open пропустит Открытый чемпионат Австралии.

Об этом заявил многолетний агент швейцарца Тони Годсик.

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39-летний Федерер пропустил практически весь сезон 2020 из-за травмы, полученной именно на Australian Open-2020. Чтобы избежать рецидива травмы Федерер пропустит турнир в 2021 году.

Роджер решил не играть на Australian Open-2021. За последние пару месяцев он добился значительных успехов в восстановлении колена и физподготовке. Однако, проконсультировавшись со своей командой, он решил, что в долгосрочной перспективе лучший для него вариант – вернуться к соревнованиям после Australian Open,

– говорится в заявлении Годсик.

Последний раз Федерер пропускал Australian Open в 1998 году. Тогда он выступал на юниорском турнире. Уимблдон остается единственным Грэнд Слэмом, который Роджер не пропускал после начала профессиональной карьеры.

Месси не спешит покидать Барселону

Аргентинец Лионель Месси уже летом 2021 может стать свободным агентом. Это означает, что контракт Месси с Барселоной подойдет к концу и один из самых дорогих футболистов мира сможет сменить клуб бесплатно.

Лионель Месси заявил, что не будет проводить в январе переговоры с другими клубами.

К слову Мне нужен психолог, – Месси

Контракт 33-летнего аргентинца с каталонцами действует до 30 июня 2021 года. Согласно правилам, за полгода до конца сделки он может вести переговоры с другими клубами.

Пока ничего не ясно. Я дождусь окончания сезона. Главное – думать о команде, завершить сезон, попытаться выиграть трофеи и не отвлекаться на посторонние вещи,

– сказал Месси.



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Результаты Рождественской гонки-2020

Украинцы Вита Семеренко и Дмитрий Подручный заняли девятое место в Рождественской гонке преследовании, которая прошла в немецком Рупольдинге.

Наши соотечественники прекрасно начали гонку с масс-стартом, которая прошла под проливным снегопадом, по очереди "чисто" отработав на первых стрельбах. А вот потом начались проблемы, и затем с шестью промахами на восьми огневых рубежах (0+0+1+2+1+0+1+1) Пидручный и Семеренко финишировали пятыми с отставанием от лидирующих россиян в 1:17,1 секунд.

Далее, согласно регламенту Рождественской гонки, время отставание от лидера сокращалось вдвое, и все участники вышли на гонку преследования. И здесь россияне в составе Матфея Елисеева и Евгении Павловой отстояли свои позиции, опередив ближайших преследователей, немцев Пройсс/Шемпп и Херрманн/Долля, на 7,1 и 25,1 секунд.

А вот украинцы скатились еще дальше и в итоге аж на девятое место (отставание – 2:39,6 секунды), опередив в итоговом протоколе только шведских биатлонистов, не финишировали.

1. Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия) 33:06.4

2. Пройс/Шемпп (Германия) +7.1

3. Дениз Херрман/Бенедикт Долль (Германия) +25.1

4. Доротея Вирер/Лукас Гофер (Италия) +25.2

5. Лиза Тереза ​​Хаузер/Юлиан Эберхард (Австрия) +40.1

6. Маркета Давыдова/Михал Крчмар (Чехия) 1: 39.6

7. Лена Хекке/Себастьян Сталдер (Швейцария) 1:59.8

8. Динара Алымбекова / Антон Смольский (Беларусь) +2:14.7

9. Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный (Украина) +2:39.6

10. Элизабет Хогберг/Торстейн Стенерсен (Швеция)