Звездная украинская дзюдоистка Дария Билодид покорила фанатов, примерив крошечный купальник на отдыхе.

Билодид в инстаграме показала свою новую подружку, с которой познакомилась во время отпуска. При этом спортсменка была в купальнике.

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"С подружкой загораем", – коротко подписала фото Дария.

Билодид разорвала отношения с Денисом Поповым

Несколько месяцев назад роман молодых звезд украинского спорта Дениса Попова и Дарьи Билодид подорвал информационное пространство. Впрочем, как оказалось, отношения футболиста и дзюдоистки не продлились долго.

Сначала под постами спортсменки пропали комментарии с сердечками от игрока Динамо, а теперь молодые люди и вовсе отписались друг от друга в инстаграме.

К слову. Об отношениях Попова и Билодид стало известно в начале сентября. В октябре они еще вместе праздновали 20-летие дзюдоистки.