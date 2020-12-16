Украинская дзюдоистка Билодид покорила фанатов идеальной фигурой в купальнике: фото
Звездная украинская дзюдоистка Дария Билодид покорила фанатов, примерив крошечный купальник на отдыхе.
Билодид в инстаграме показала свою новую подружку, с которой познакомилась во время отпуска. При этом спортсменка была в купальнике.
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"С подружкой загораем", – коротко подписала фото Дария.
Билодид разорвала отношения с Денисом Поповым
Несколько месяцев назад роман молодых звезд украинского спорта Дениса Попова и Дарьи Билодид подорвал информационное пространство. Впрочем, как оказалось, отношения футболиста и дзюдоистки не продлились долго.
Сначала под постами спортсменки пропали комментарии с сердечками от игрока Динамо, а теперь молодые люди и вовсе отписались друг от друга в инстаграме.
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