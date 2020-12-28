Живая легенда футбола Лионель Месси признался, что нуждается в помощи психолога. Жена аргентинского нападающего Барселоны настаивала, чтобы Месси посетил психолога, однако Лионель упорно не идет к врачу.

Месси в интервью Mundo Deportivo рассказал, что никогда не ходил к психологу. В то же время Месси признает, что ему нужно было это сделать.

Кстати Месси рассказал, покинет ли Барселону: у Лео заканчивается контракт

"Я должен был сходить к нему, но никогда не ходил", – сказал Месси.

Мне трудно сделать этот шаг

В то же время Месси не может найти причины этого решения. По словам футболиста, ему сложно сделать этот шаг.

Не знаю. Мне трудно сделать этот шаг, хотя понимаю, что психолог мне нужен. Антонелла жена Месси – Спорт 24) Много раз настаивала, чтобы я пошел, что это необходимость,

- рассказал Лео.

Он добавил, что держит все при себе и не делится этим.

"Знаю, что мне это нужно для того, что я делаю, для моей повседневной жизни. Психолог принес бы мне пользу, но я не хожу к нему", – отметил Месси.

К вниманию. В 2020 году Месси находится в центре скандалов вокруг Барселоны. Футболист вроде бы хотел покинуть Барселону, однако клуб уговорил его остаться. В сезоне 2019/2020 Барселона не выиграла ни одного трофея. Также каталонцы проводят неубедительный сезон 2020/2021.