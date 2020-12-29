Дарія Білодід стала найкращою дзюдоїсткою світу, а Роджер Федерер пропустить Australian Open. Огляд головних новини спорту 28 грудня читайте у дайджесті Спорт 24.

Білолід – найкраща дзюдоїстка

Українка Дарія Білодід отримала чергову відзнаку. Міжнародна федерація дзюдо визнала Дарію Білодід найкращою дзюдоїсткою 2019/2020 років.

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Досягнення Білодід

У 2019 році Білодід завоювала золото на чемпіонатах світу та Європи, Європейських іграх і Grand Slam. У 2020 році на рахунку 20-річної українки золото і бронза на турнірах серії Grand Slam.

У 2020 році Білодід програла вперше з 29 березня 2019 року. Її переможна серія налічувала 20 сутичок.

Дарія вперше виступала у категорії до 52 кілограм на турнірі серії IJF World Judo Tour – Великий шолом. Вона програла у чвертьфіналі.

Федерер пропустить Australian Open

Швейцарський тенісист Роджер Федерер не виступить на Australian Open-2021. 20-кратний чемпіон турнірів серії Гренд Слем, куди входить Australian Open, пропустить Відкритий чемпіонат Австралії.

Про це заявив багаторічний агент швейцарця Тоні Годсік.

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39-річний Федерер пропустив практично весь сезон-2020 через травму, отриману саме на Australian Open-2020. Щоб уникнути рецидиву травми Федерер пропустить турнір у 2021 році.

Роджер вирішив не грати на Australian Open-2021. За останні пару місяців він домігся значних успіхів у відновленні коліна і фізпідготовки. Однак, проконсультувавшись зі своєю командою, він вирішив, що в довгостроковій перспективі кращий для нього варіант – повернутися до змагань після Australian Open,

– йдеться у заяві Годсіка.

Востаннє Федерер пропускав Australian Open у 1998 році. Тоді він виступав на юніорському турнірі. Вімблдон залишається єдиним Гренд Слемом, який Роджер не пропускав після початку професійної кар'єри.

Мессі не спішить покидати Барселону

Аргентинець Ліонель Мессі вже влітку 2021 року може стати вільним агентом. Це означає, що контракт Мессі з Барселоною добіжить кінця і один з найдорожчих футболістів світу зможе змінити клуб безкоштовно.

Ліонель Мессі заявив, що не буде починати в січні переговори з іншими клубами.

До слова Мені потрібен психолог, – Мессі

Контракт 33-річного аргентинця з каталонцями чинний до 30 червня 2021 року. Відповідно до правил, за пів року до кінця угоди він може вести перемовини з іншими клубами.

Поки нічого не ясно. Я дочекаюся закінчення сезону. Головне – думати про команду, завершити сезон, спробувати виграти трофеї і не відволікатися на сторонні речі,

– сказав Мессі.



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Результати Різдвяної гонки-2020

Українці Віта Семеренко і Дмитро Підручний посіли дев'яте місце в Різдвяній гонці переслідування, яка пройшла в німецькому Рупольдінгу.

Наші співвітчизники прекрасно почали гонку з мас-стартом, яка пройшла під рясним снігопадом, по черзі "чисто" відпрацювавши на перших стрільбищах. А ось потім почалися проблеми, і потім з шістьма промахами на восьми вогневих рубежах (0+0+1+2+1+0+1+1) Підручний та Семеренко фінішували п'ятими з відставанням від лідируючих росіян в 1:17,1 секунд.

Далі, згідно з регламентом Різдвяної гонки, час відставання від лідера скорочувалася вдвічі, і всі учасники вийшли на гонку переслідування. І тут росіяни в складі Матвія Єлісєєва та Євгенії Павлової відстояли свої позиції, випередивши найближчих переслідувачів, німців Пройсс/Шемпп і Херрманн/Долля, на 7,1 і 25,1 секунд.

А ось українці скотилися ще далі і в підсумку скотилися на дев'яте місце (відставання – 2:39,6 секунди), випередивши в підсумковому протоколі тільки шведських біатлоністів, які не фінішували.

1. Євгенія Павлова/Матвєй Єлісєєв (Росія) 33:06.4

2. Франциска Пройс/Сімон Шемпп (Німеччина) +7.1

3. Деніз Херрман/Бенедікт Долль (Німеччина) +25.1

4. Доротея Вірер/Лукас Гофер (Італія) +25.2

5. Ліза Тереза Гаузер/Юліан Еберхард (Австрія) +40.1

6. Маркета Давидова/Міхал Крчмар (Чехія) +1:39.6

7. Лєна Хеккі/Себастьян Сталдер (Швейцарія) +1:59.8

8. Дінара Алімбекова/Антон Смольський (Білорусь) +2:14.7

9. Віта Семеренко/Дмитро Підручний (Україна) +2:39.6

10. Елізабет Хогберг/Торстейн Стенерсен (Швеція)