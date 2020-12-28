28 декабря в немецком Рупольдинге на "Химгау-Арене" состоялась традиционная Рождественская гонка.

Сенсационную победу в гонке одержала команда России в составе Евгении Павловой и Матвея Елисеева. Серебро и бронзу в упорной борьбе завоевали команды Германии. Об этом сообщает 24 канал.

Украина, которая была представлена Витой Семеренко и Дмитрием Подручным, с 7 промахами финишировала 9-й (+2:39.6).

Смотрите также Рождественская гонка по биатлону: где смотреть онлайн в Украине

Как построена Рождественская гонка?

В Рождественской гонке принимают участие 10 дуэтов – женщина и мужчина в каждом. Соревнования напоминают одиночный супермикст и разделены на два этапа: сначала биатлонисты пробегут масс-старт, а по его результатам стартуют в гонке преследования. Именно по результатам персьюта будут определены победитель и призеры гонки. Отставание перед преследованием будет разделено на два, поэтому спортсменам главное не проиграть очень много времени в первой гонке. В Рождественской гонке принимают участие 10 дуэтов – женщина и мужчина в каждом. Соревнования напоминают одиночный супермикст и разделены на два этапа: сначала биатлонисты пробегут масс-старт, а по его результатам стартуют в гонке преследования. Именно по результатам персьюта будут определены победитель и призеры гонки. Отставание перед преследованием будет разделено на два, поэтому спортсменам главное не проиграть очень много времени в первой гонке. Обе дисциплины состоят из восьми огневых рубежей (по четыре стрельбы у мужчин и женщин). За каждый промах спортсмены пробегут штрафной круг, который, в отличие от обычного, составляет всего 50 метров дистанции. После последней стрельбы мужчины бегут еще один круг вокруг стадиона, составляющий 1300 метров, а затем финишируют.

Мас-старт

Вита идеально прошла первый этап, закрыв все мишени и передала этафету Дмитрию второй (отставание от лидера 4,2 секунды). Всего три биатлонистки смогли закрыть все мишени на первой стрельбе. Подручный продолжил триумф Семеренко на втором этапе и также отстрелялся "на чисто".

Вита получила передачу на свой этап первой благодаря скорости Дмитрия. К сожалению, во время третьей стрельбы украинка допустила одну ошибку и снова опустила нашу команду на третье место. На четвертом этапе Пидручный активно догнал лидеров, но два промаха на стрельбе сразу опустили Украину на 4 позицию (+30 секунд от лидера).

Семеренко на стрельбе лежа не смогла закрыть одну мишень и Украина понизилась аж на 6 позицию с отставанием в более 40 секунд. На шестом этапе Дмитрий Пидручный исправился, отстрелявшись "на ноль".

Седьмой этап: один промах у Виты и та же 5 позиция. На заключительном этапе масс-старта Дмитрий последним патроном не закрыл мишень и обидно не смог вернуть Украину в топ-3. В итоге, наша команда получила 5 стартовый номер на гонку преследования.

Рождественский гонка 2020: результат масс-старта

1. Евгения Павлова / Матвей Елисеев (Россия) 33.15,3

2. Франциска Пройс / Симон Шемпп (Германия) +18,2

3. Лиза Тереза Гаузер / Юлиан Эберхард (Австрия) +50,2

4. Доротея Вирер / Лукас Гофер (Италия) +1.09, 1

5. Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный (Украина) +1.17, 1

6. Дениз Херрман / Бенедикт Долль (Германия) +1.19, 7

7. Маркета Давыдова/Михал Крчмар (Чехия) +1.45, 6

8. Динара Алимбекова/Антон Смольский (Беларусь) +1: 50,1

9. Элизабет Хогберг/Торстейн Стенерсен (Швеция) +2:26,0

10. Лена Хекки/Себастьян Сталдер (Швейцария) +3: 38,9

Гонка преследования

По правилам соревнований, Вита Семеренко стартовала вторую часть Рождественской гонки пятой, с отставанием от лидера в 39 секунд. На стрельбе украинка допустила одну ошибку и передала эстафету седьмой. Дмитрий Пидручный также пошел на один штрафной круг.

Третий этап: Вита снова с одним промахом, но уже передала эстафету еще ниже. Четвертым этапом у Подручного также промах и место далеко за топ-5. Впоследствии режиссеры трансляции даже перестали показывать украинскую команду.

В итоге Украина финишировала на 9 позиции, проиграв лидеру почти 3 минуты.

Рождественский гонка 2020: результат

1. Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия) 33: 06.4

2. Франциска Пройс / Симон Шемпп (Германия) + 7.1

3. Дениз Херрман/Бенедикт Долль (Германия) +25.1

4. Доротея Вирер / Лукас Гофер (Италия) +25.2

5. Лиза Тереза Гаузер / Юлиан Эберхард (Австрия) + 40.1

6. Маркета Давыдова/Михал Крчмар (Чехия) +1:39.6

7. Лена Хекки/Себастьян Сталдер (Швейцария) +1: 59.8

8. Динара Алимбекова/Антон Смольский (Беларусь) +2: 14.7

9. Вита Семеренко / Дмитрий Пидручный (Украина) +2: 39.6

10. 9. Элизабет Хогберг/Торстейн Стенерсен (Швеция) +2:26,0