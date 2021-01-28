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Источник: 24 канал

Меркушина завоевала "серебро" на чемпионате Европы по биатлону

Сборная Украины по биатлону c медали начала чемпионат Европы в польском Душники-Здруй. В женской индивидуальной гонке Анастасия Меркушина завоевала "серебро".

Результаты мужчин Украинец Прима попал в топ-10 индивидуальной гонки на чемпионате Европы по биатлону

Анастасия Меркушина благодаря идеальной стрельбе завоевала серебряную медаль, которая стала хорошим началом для украинской сборной. Опередила 26-летнюю украинку лишь опытная биатлонистка из Польши Моника Хойниш-Старега. 29-летняя полячка один раз попала в "молоко", но благодаря хорошей скорости на дистанции смогла взобраться на высшую ступеньку пьедестала.

Тройку лидеров замкнула с одной ошибкой россиянка Лариса Куклина.

Результат гонки

1. Моника Хойниш-Старега (Польша)

2. Анастасия Меркушина (Украина)

3. Лариса Куклина (Россия)

...

5. Ирина Петренко (Украина)

9. Екатерина Бех (Украина)

11. Вита Семеренко (Украина)

23. Надежда Белкина (Украина)

45. Анна Кривонос (Украина)

Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч с Болгарией

Тренерский штаб сборной Украины по футболу согласовал проведение товарищеского матча против сборной Болгарии.

Украина сыграет против Болгарии 11 ноября. Матч состоится в Украине, но где именно – пока неизвестно.

Интересно. Матч против Болгарии станет как минимум 15-м, который проведет сборная Украины в 2021 году. Команду ожидают 8 матчей квалификации ЧМ-2022, как минимум три матча Евро-2020 (а их может быть и семь, если Украина выйдет в финал), а также три товарищеских матча перед началом Чемпионата Европы – против Бахрейна, Северной Ирландии и Кипра.

Динамо возьмет на себя расходы по лечению 11-летнего Максима Капустяника

11-летний воспитанник ДЮСШ "Чемпион" Максим Капустяник был обстрелян неизвестными. Киевское Динамо решило помочь юному футболисту и возьмет на себя все расходы по лечению и дальнейшей реабилитации.

Помощь от Динамо

Ярослав Капустяник обрадовался такому предложению и признался, что сын уже делает первые шаги. Ему приятно, что все футбольное сообщество так искренне поддерживает его Максима.

По словам Суркиса, он еще раньше был знаком с отцом Максима, поэтому сразу позвонил с предложением возложить все финансовые расходы на киевский клуб. Сначала парень будет лечиться в "Охматдете", а затем пройдет курс реабилитации на клубной базе в Вите-Литовской под контролем врачей Динамо.

Президент откровенно признался, что такой поступок не нужно расценивать, как какую-то пиар-акцию. Клуб искренне хочет помочь парню, который является ярым фанатом сборной Украины и киевской команды.

Ярослава Магучих победила на международном турнире в Италии

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих открыла международный сезон победой на соревнованиях по прыжкам в высоту в итальянском городе Удине.

На соревнованиях UdinJump Development украинка с первой попытки преодолела 2 метра.

В Удине Магучих обеспечила себе победу на высоте 1,96 м, которую с трех попыток не преодолела итальянка Алессия Трост. Зато украинка справилась с ней с первого раза, как и со следующей – 2 метра.

После этого Ярослава выполнила три попытки на 2,03 метра. И хоть вторая из них была особенно близкой к успеху, планка все же не устояла.