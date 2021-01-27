Тренерский штаб сборной Украины по футболу согласовал проведение товарищеского матча против сборной Болгарии. Матч состоится в Украине

Источник: фейсбук Андрея Павелко

В 2021 году сборная Украины по футболу проведет еще один товарищеский матч. Его запланировали в "окно" для матчей сборной. Украина сыграет против Болгарии 11 ноября. Матч состоится в Украине, но где именно – пока неизвестно.

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Отметим, что уже после этого сборная Украины сыграет матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября).

Матч против Болгарии станет как минимум 15-ым, который проведет сборная Украины в 2021 году. На команду ожидают 8 матчей квалификации ЧМ-2022, как минимум три матча Евро-2020 (а их может быть и семь, если Украина выйдет в финал), а также три товарищеские матча перед началом Чемпионата Европы – против Бахрейна, Северной Ирландии и Кипра.

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что Украина может провести еще один товарищеский матч. Но переговоры еще продолжаются. Если этот матч состоится, то его, скорее всего, проведут в сентябре, когда есть еще одно окно для товарищеских матчей сборных.