Сборная Украины по биатлону с медали начала чемпионат Европы в польском Душники-Здруй. В женской индивидуальной гонке Анастасия Меркушина завоевала "серебро".

Источник: 24 канал

Женской индивидуальной гонкой стартовал чемпионат Европы по биатлону. Сборную Украины на дистанции представляли 6 спортсменок.

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Анастасия Меркушина благодаря идеальной стрельбе завоевала серебряную медаль, которая стала хорошим началом для украинской сборной. Опередила 26-летнюю украинку лишь опытная биатлонистка из Польши Моника Хойниш-Старега. 29-летняя полячка однажды попала в "молоко", но благодаря хорошей скорости на дистанции смогла взобраться на высшую ступеньку пьедестала.

Тройку лидеров замкнула с одним из лидеров россиянка Лариса Куклина.

Результат гонки

1. Моника Хойниш-Старега (Польша)

2. Анастасия Меркушина (Украина)

3. Лариса Куклина (Россия)

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5. Ирина Петренко (Украина)

9. Екатерина Бех

11. Вита Семеренко

23. Надежда Белкина

45. Анна Кривонос

Самой быстрой среди украинок была опытная олимпийская чемпионка Вита Семеренко. Но три промаха на второй стрельбе не позволили одной из сестер Семеренко побороться за награды – лишь 11 ступенька.

В топ-10 расположились еще две украинские биатлонистки. Ими стали Ирина Петренко (в прошлом Варвинец) и Екатерина Бех – 5-е и 9-е места соответственно. Петренко отстрелялась 20 из 20, а вот Бех не поддался второй огневой рубеж – два промаха.

Надежда Белкина завершила гонку 13-й из-за двух промахов, а худшей среди биатлонисток из Украины стала Анна Кривонос – 45-я.