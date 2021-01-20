Сборная Украины сыграет три спарринга перед Евро-2020
В новом 2021 году сборная Украины по футболу готовится к перенесенному Евро-2020. Во время подготовки главная команда страны проведет три товарищеских спарринга.
19 января в прямом эфире телеканала "Футбол 1" вышла программа "Главная команда. Рождественские итоги". Гостями стали главный наставник сборной Андрей Шевченко, непосредственно игроки "сине-желтых" Руслан Малиновский и Александр Зинченко, генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко и президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко. Последний как раз и поделился планами национальной команды.
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Гости программы обсудили и подвели итоги выступлений украинской сборной в прошлом 2020 году. Также сообщили и о ближайших планах команды. В подготовке к чемпионату Европы подопечные Шевченко проведут три контрольных поединка.
С кем сыграет Украина
- 23.05.2021 Украина – Бахрейн
- 3.06.2021 Украина – Северная Ирландия
- 7.06.2021 Украина – Кипр
В каких именно городах будут проходить матчи, пока неизвестно. Отметим, что Евро-2020 будет проходить в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Однако недавно появилась информация, что турнир могут второй раз перенести из-за коронавируса. Свой первый поединок на чемпионате Европы сборная Украины должна сыграть с Нидерландами уже 13 июня. Этот матч будет проходить в Амстердаме.
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