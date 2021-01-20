В новом 2021 году сборная Украины по футболу готовится к перенесенному Евро-2020. Во время подготовки главная команда страны проведет три товарищеских спарринга.

19 января в прямом эфире телеканала "Футбол 1" вышла программа "Главная команда. Рождественские итоги". Гостями стали главный наставник сборной Андрей Шевченко, непосредственно игроки "сине-желтых" Руслан Малиновский и Александр Зинченко, генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко и президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко. Последний как раз и поделился планами национальной команды.

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Гости программы обсудили и подвели итоги выступлений украинской сборной в прошлом 2020 году. Также сообщили и о ближайших планах команды. В подготовке к чемпионату Европы подопечные Шевченко проведут три контрольных поединка.

С кем сыграет Украина

23.05.2021 Украина – Бахрейн

3.06.2021 Украина – Северная Ирландия

7.06.2021 Украина – Кипр

В каких именно городах будут проходить матчи, пока неизвестно. Отметим, что Евро-2020 будет проходить в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Однако недавно появилась информация, что турнир могут второй раз перенести из-за коронавируса. Свой первый поединок на чемпионате Европы сборная Украины должна сыграть с Нидерландами уже 13 июня. Этот матч будет проходить в Амстердаме.

